Erneut Wolfssichtungen in Osthessen: Tier in Schlüchtern und Bad Orb fotografiert

In Schlüchtern und Bad Orb wurde ein Wolf fotografiert. Weidetierhalter der Region sind in Sorge. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild

In Schlüchtern-Elm hat im Februar ein Wolf wohl fünf Schafe gerissen. Nun ist erneut in Schlüchtern und zusätzlich in Bad Orb ein Wolf fotografiert worden. Mehr dazu lesen Sie hier:

Main-Kinzig-Kreis - Vor wenigen Wochen hat ein Wolf in Schlüchtern fünf Schafe gerissen. Vier der Tiere wurden in einem Radius von 100 Metern um den „Tatort“ gefunden, vom fünften Schaf fehlt bis heute jede Spur. Nun hat das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) Fotonachweise veröffentlicht, die einen Wolf in Schlüchtern (Kinzigtal) und in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) zeigen.

Welche Sorgen die Weidetierhalter in der Region nun haben, verrät fuldaerzeitung.de.

Der Fotonachweis in Schlüchtern wurde am 12. März erbracht. Hier fotografierte eine Privatperson das Tier auf einem Acker. In Bad Orb lief der Wolf einer Wildkamera vor die Linse. Ob es sich hierbei um einen Wolf oder zwei Individuen handelt, kann derzeit noch nicht bestätigt werden. Ebenfalls ist unklar, ob der Wolf, der in Schlüchtern fotografiert wurde, auch das Tier ist, welches die Schafe gerissen hat. „An Hand von Fotos ist es nur in Ausnahmefällen möglich Wölfe zu identifizieren. Das ist der Fall, wenn z.B. ein körperliches Handicap vorliegt“, berichtet das Landesamt auf Anfrage.