VW Golf GTI: Irrer Autohasser richtet Millionenschaden an

Ein irrer Autohasser beschmierte schon hunderte Fahrzeuge in Wolfsburg - auch VW-Golf-GTI-Modelle.

Seit über einem Jahr ruiniert ein Unbekannter etliche Autos in Wolfsburg. Jetzt jagt eine Soko den Unbekannten, der mit einem ganz leicht zu beschaffenden Stoff zuschlägt.

Wolfsburg - Der Besitzer eines blauen VW Golf GTI kam zu seinem Auto - Schock beim Blick auf seinen Wagen! Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Besitzer von VW Golf GTI kommt in Wolfsburg zum Auto - Schock bei Blick auf Wagen

Was war geschehen? Ein Unbekannter hatte einen mega-aggressiven Kleber großflächig auf der Motorhaube und entlang der Fahrerseite verteilt. Der Besitzer des VW Golf GTI ist nicht der einzige Betroffene. Mehr als 450-mal schlug der irre Autohasser zu. Den Schaden schätzt die Polizei Wolfsburg auf etwa 1,5 Millionen Euro. Allein in dem noch jungen Jahr wurden schon vier Fahrzeuge beschmiert. Inzwischen ermitteln Experten der Kripo, haben sich zu der Soko Kleber zusammengeschlossen.

VW Golf GTI in Wolfsburg beschmiert: Irrer Autohasser schlägt meistens nachts zu

Noch haben die Wolfsburger Ermittler keine heiße Spur, wer den VW Golf GTI und die übrigen Fahrzeuge so übel zugerichtet haben könnte. Der Täter agiert ohne erkennbaren Plan in der ganzen Stadt (125.000 Einwohner). "Einige Opfer", so ein Polizeisprecher, "sind mittlerweile mehrfach betroffen."

Klar ist: Der Autohasser schlägt meistens nachts zu, im Vorbeigehen beschmiert er die Wagen mit Sekundenkleber. Der ist so aggressiv, dass er nicht nur den Lack, sondern auch das darunter liegenden Metall angreift.

Nach Attacke auf VW Golf GRI: Soko Kleber der Polizei Wolfsburg jagt Unbekannten

Die irre Serie hatte im April 2017 begonnen. Wie bild.de berichtet, hat es der Klebstoff-Kriminelle vor allem auf VW-Modelle von Volkswagen-Mitarbeitern abgesehen. Die bekommen die hauseigenen Fahrzeuge, etwa einen Golf GTI, zu besonderen Bedingungen.

+ Auch dieser VW Golf GTI wurde in Wolfsburg mit dem Kleber beschmiert. © picture alliance/dpa

Der Sekundenkleber ist ein in der Industrie verwendeter Stoff. Dieser sei jedoch relativ leicht über das Internet zu beziehen, so die Polizei Wolfsburg. Hinweise unter Telefon (05361) 46 460.

