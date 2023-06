„Ich verstehe Frau Neubauer nicht“: Trigema-Chef Grupp reagiert auf Forderung von Klima-Aktivistin

Von: Sina Alonso Garcia

Wolfgang Grupp zeigt sich erstaunt über die Forderungen von Luisa Neubauer. © dpa/Sebastian Gollnow/Christophe Gateau (Fotomontage BW24)

Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat kürzlich Arbeitnehmer dazu aufgerufen, ihre Unternehmen kritisch zu hinterfragen – und, wenn diese nicht klimabewusst genug sind, ihren Job zu kündigen. Trigema-Chef Wolfgang Grupp gibt Kontra.

Burladingen - „Was machen wir mit unserer Lebenszeit und unserer Energie, wo gehen wir jeden Tag acht Stunden hin? Das ist die große Frage, die wir uns in diesem Jahrzehnt alle stellen müssen.“ Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat auf der Konferenz der Online Marketing Rockstars (OMR) in Hamburg mal wieder klare Worte gefunden. Wie t3n.de berichtet, warf Neubauer bestimmten Unternehmen vor, gezielt „Greenwashing“ zu betreiben – insbesondere durch entsprechendes Marketing. Ihr Appell an Arbeitnehmer: „Wenn ihr in einer Firma oder einer Organisation arbeitet, die sich grüner gibt, als sie eigentlich ist, macht da nicht mehr mit, sondern kündigt euren Job!“

Wer die Wahl habe, solle laut Neubauer seine Arbeitskraft und Kreativität „nicht dort lassen, wo Klimaziele gesteckt, aber nicht eingehalten werden“. Überall würden heutzutage qualifizierte Arbeitskräfte gesucht, es gebe also reichlich Alternativen. Nicht alle halten ihre Forderung für so leicht umsetzbar. So äußerte mitunter auch Trigema-Chef Wolfgang Grupp im Interview mit der Welt seine Zweifel. „Das ist einfacher gesagt, als getan“, sagt er. „Ich sag mal, die Mitarbeiter kriegen ja nicht überall Jobs und wer einen Job hat, der kann den nicht einfach aufkündigen. Ich verstehe Frau Neubauer nicht.“ Statt die Schuld bei den Angestellten zu suchen, müsse die Klimaaktivistin die Unternehmer in die Kritik nehmen.

Wolfgang Grupp hält Vorschlag von Luisa Neubauer für „fatal“

„Das, was die Unternehmer verantwortlich falsch machen, sollten nicht die Mitarbeiter ausbaden oder korrigieren müssen“, findet Grupp. Stattdessen müssten die Unternehmer „endlich in die Pflicht genommen werden und dafür gerade stehen“. Da er selbst Trigema unter der Rechtsform e. K. (eingetragener Kaufmann) führe, sei er selbst mit seinem gesamten Vermögen verantwortlich für das, was falsch laufe. „Die Mitarbeiter sind geschützt. Die müssen das tun, was ich sage. Man kann nicht verlangen, dass sie plötzlich kündigen, weil der Unternehmer etwas falsch macht – das wäre fatal.“

Bei aller Kritik an Luisa Neubauer gesteht der Trigema-Boss aber auch, dass Maßnahmen zum Klimaschutz mitunter deutlich zu spät getroffen wurden. „Die Verantwortlichen in Deutschland, Europa und in der Welt haben natürlich viel zu spät auf den Klimawandel reagiert. Das können wir nicht abstreiten und jetzt müssen wir die Versäumnisse, die früher passiert sind, nachholen.“ Die Frage sei lediglich, in welcher Form. „Und für die Klimakleber habe ich natürlich kein Verständnis, denn so radikal kann‘s nicht sein!“

Wolfgang Grupp sieht Klimakleber kritisch - und appelliert an die Vernunft

Zwar habe er Verständnis für Proteste, so Grupp. Das Vorgehen der Klimakleber halte er allerdings nicht für das richtige Mittel. „Wir müssen miteinander umgehen und vernünftig sein“, appelliert er. Dass der Rechtsstaat gegen „radikale“ Aktivisten vorgehe, sei richtig. „Wir können in einem Rechtsstaat nicht zulassen, dass jeder meint, er könnte alles zusammentrümmern, was ihm gerade nicht passt.“ Dennoch stimme er den Aktivisten zu, dass man das Problem des Klimawandels zu spät angegangen sei.