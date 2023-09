Wolfgang Grupp: „Mein Beruf ist mein Hobby und keine Pflicht“

Von: Sina Alonso Garcia

Auch nach mehr als 50 Jahren an der Trigema-Spitze geht Unternehmer Wolfgang Grupp gerne zur Arbeit. Sein Geheimrezept: Er sieht seinen Job nicht als Pflicht, sondern als Leidenschaft.

Burladingen – „Wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag mehr in deinem Leben zu arbeiten.“ Was der Philosoph Konfuzius bereits vor mehr als 3.000 Jahren treffend formulierte, gilt für viele Menschen in der modernen Berufswelt noch heute. Einen Job auszuüben, der einem Freude bereitet, ist insbesondere den Jüngeren oft wichtiger als das große Geld. Auch Trigema-Chef Wolfgang Grupp lebt nach dem Motto: Arbeit muss Spaß machen. Im Podcast Biz & Beyond von RTL verrät der 81-Jährige, wie ihn die Leidenschaft für seinen Beruf täglich motiviert und fit hält.

„Sie sehen immer erholt aus und wirken häufig entspannt – was ist ihr Rezept?“, fragt der Moderator des RTL-Podcasts den Trigema-Chef. Dieser antwortet: „Sie müssen es so sehen: Mein Beruf ist mein Hobby und keine Pflicht. Wenn ich sagen würde, ich müsste konstant kochen – was ich prinzipiell nicht tue – dann wäre das natürlich eine Belastung.“ Wer jedoch das Glück habe, einen Beruf machen zu dürfen, der zum Hobby werde, ziehe daraus nur Vorteile. „Wenn Sie dann noch anständig essen und so weiter, sehen Sie aus, als ob Sie immer Urlaub machen.“

Wolfgang Grupp: „Etwas tun dürfen, was einen nicht belastet, sondern Freude macht“

Etwas machen zu dürfen, „was einen nicht belastet, sondern Freude macht“, hält der Trigema-Boss für ein hohes Gut. Der Erfolg gibt ihm recht: Nachdem er die Firma 1969 von seinem Großvater hochverschuldet übernommen hatte, machte er aus Trigema über die Jahre hinweg ein Unternehmen mit Millionenumsatz. Nach mehr als 50 Jahren als Geschäftsführer heißt es für das Trigema-Urgestein nun jedoch Abschied nehmen. Bereits Ende 2023 übergibt der Patriarch alle seine Firmenanteile an seine Frau, zeitnah fällt auch die Entscheidung über seine Nachfolge.

Obwohl Wolfgang Grupp den Chefposten bei Trigema bald an eines seiner Kinder abgeben wird, fällt es ihm offenbar schwer, vollständig loszulassen. So kündigte er an, trotz seines Karriereendes weiter im Unternehmen zu erscheinen. „Aufhören heißt ja nicht, dass man nichts mehr zu tun hat“, sagt er gegenüber dem Nordkurier. „Ich werde weiter im Unternehmen sein und wenn ich etwas gefragt werde, werde ich gerne antworten. Nur die Entscheidung werden andere fällen.“