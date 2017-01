Wohnungsbrand im Saarland tötet Eltern und Kind

Schwalbach/Saarbrücken - Schnell breitet sich Feuer aus und schließt den Vater, die Mutter und den kleinen Sohn ein. Die neunjährige Tochter kann sich retten, ihr Hilferuf kommt aber zu spät.

Bei einem verheerenden Wohnungsbrand im Saarland sind ein Elternpaar und sein fünfjähriger Sohn ums Leben gekommen. Die neunjährige Tochter überlebte das Feuer in Schwalbach am Montagnachmittag leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher in Saarbrücken sagte. Sie kam gemeinsam mit ihrer Großmutter vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide hatten die Rettungskräfte alarmiert, doch weder Polizei noch Feuerwehr konnten die drei in der brennenden Wohnung eingeschlossenen Familienmitglieder retten. Wie es zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus kam, war zunächst unklar.