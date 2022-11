WM schauen auf der Arbeit und zu Hause: Diese Rechte haben Sie als Fußballfan

Von: Johannes Nuß

Teilen

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar läuft – täglich von morgens bis abends. Somit fallen Spiele in die Arbeitszeit. Was für Fans dabei erlaubt ist.

Berlin/Doha – Seit 20. November läuft in Katar die Fifa Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Nach dem ersten Spiel der Nationalmannschaft aus Deutschland, das gegen Japan verloren ging, ist die Ausgangssituation für Hansis Jungs alles andere als rosig. Daher braucht die DFB-Elf jede nur erdenkliche Unterstützung ihrer Fans aus der Heimat. Doch, die Spiele finden hauptsächlich unter Tage zwischen 11:00 und 20:00 Uhr statt. Damit fallen sie für viele Arbeitnehmer in die Arbeitszeit. Die fragen sich: Darf ich als Fußball-Fan, der die WM in Katar nicht boykottiert, die Spiele auch während der Arbeitszeit schauen? Denn nicht nur die „One Love“-Armbinde sorgt für Ärger.

Darf ich die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar live bei der Arbeit schauen? Diese Rechte haben Fußballfans

Viele Spiele der Fifa Weltmeister in Katar laufen bereits tagsüber. Aufgrund der Zeitverschiebung beginnen einige Partien bereits um 11:00 Uhr vormittags. Doch dann dürften die meisten Fußballfans auf der Arbeit sein und eigentlich keine Zeit haben, um die Spiele zu verfolgen. Wer nicht zumindest flexible Arbeitszeiten hat, steht unweigerlich vor der Frage: Darf ich die WM auch während der Arbeitszeit schauen?

Was für Rechte haben Fußball-Fans während der WM in Katar? Die Devis heißt: Rücksichtnehmen. Ist der Tor-Jubel beispielsweise zu laut, könnten Ihre (vielleicht nicht so Fußball-begeisterten) Nachbarn wegen Ruhestörung die Polizei rufen. © IMAGO/Panthermedia/Archivbild

Das Arbeitsrecht ist in diesem Fall glasklar und die Antwort muss daher lauten: Nein, während der Arbeitszeit dürfen Sie keine Fifa-Weltmeisterschaft in Katar gucken. Im schlimmsten Falle riskieren Arbeitnehmer dadurch eine Abmahnung, die im weiteren Verlauf auch zu einer Kündigung werden kann. Das gilt auch, wenn Sie am Abend zuvor ein Spiel geschaut haben und dabei Alkohol getrunken haben. Alkoholisiert am Arbeitsplatz zu erscheinen, kann ebenfalls zu einer Abmahnung führen.

Doch – wie eigentlich immer in Deutschland – keine Regel ohne Ausnahme. Erlaubt es der Arbeitgeber, beispielsweise einen Fernseher im Büro aufzustellen, dann ist die Sache natürlich schon wieder eine ganz andere. Ist der Chef nicht gerade ein glühender Fußballfan, dürfte das aber in deutschen Betrieben dann doch eher die Ausnahme sein. Will man aber unbedingt ein Spiel sehen, dann hat natürlich jeder Arbeitnehmer das Recht, sich Urlaub zu nehmen.

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar live schauen: Bei Spielen nach 22:00 Uhr Rücksicht auf Nachbarn nehmen

Sobald die Fußball-Weltmeisterschaft der Fifa in Katar in die K.o.-Runde geht, können Spiele auch in die Verlängerung gehen und letztendlich mit einem Elfmeterschießen abgeschlossen werden. Dann kann es weit nach 22:00 Uhr werden und Sie sollten auf die Nachbarn Rücksicht nehmen, denn es gilt in Deutschland zwischen 22:00 Uhr und 6:00 Uhr die Nachtruhe.

Der Ton des Fernsehers sollte auf Zimmerlautstärke sein und auch ein eventueller Torjubel sollte dann nicht mehr so laut ausfallen. Denn, fühlt sich der Nachbar gestört, hat er die Möglichkeit, eine Anzeige wegen Ruhestörung zu stellen. Eine Ausnahme davon gibt es auch nicht, wenn Deutschland Weltmeister werden sollte. Allerdings ist in diesem Fall mit etwas nachsichtigeren Nachbarn zu rechnen. Überstrapazieren sollte man dies aber nicht.

Weltmeisterschaft 2022 in Katar mit Freunden feiern: Das gilt bei Grillfesten zum Public Viewing zum Fußball-Event der Fifa

Da im Normalfall eine Weltmeisterschaft im Fußball im Sommer stattfindet, verbinden viele Fans damit Garten- und Grillfeste. Für sie gehört das schlicht dazu und ist fester Bestandteil einer Fußball-Weltmeisterschaft. Viele wollen vor allen Dingen nicht auf das Grillen verzichten – auch nicht im Winter. Schließlich macht es auch Spaß, mit Freunden zusammen beim Feuer auf dem Balkon oder auf der Terrasse zu sitzen.

Das ist natürlich auch im Winter erlaubt, findet aber seine Beschränkung darin, wenn andere Menschen belästigt werden. So dürfen also Grillfeste bis 22:00 Uhr am Abend veranstaltet werden, danach greift wie oben beschrieben die Nachtruhe. Anders ist es, wenn der Vermieter das Grillen auf dem Balkon oder der Terrasse verbietet. Dann ist das selbstverständlich tabu. Doch auch für Wohnungseigentümer kann es Beeinträchtigungen in Sachen Grillfeste geben. Fühlen sich die Nachbarn durch den Rauch des Grills oder den Geruch belästigt und wird dies bei einer Eigentümerversammlung festgehalten, dann ist schnell Essig mit dem Grillen beim Public Viewing mit den Freunden zu Hause.