Experten rechnen mit Sommer-Comeback – aber wie heiß wird es wirklich?

In NRW deutet sich zum zweiten Augustwochenende wieder verbreitet Freibadwetter an (Symbolbild). © Friso Gentsch/dpa

In NRW soll der Sommer zurückkehren. Experten rechnen mit Temperaturen um oder sogar über 30 Grad. Sogar eine Hitzewelle deutet sich an.

Köln – Kommt in Nordrhein-Westfalen in der kommenden Woche der Sommer zurück? Laut aktuellen Prognosen soll das ab Mittwoch, spätestens Donnerstag tatsächlich der Fall sein. Meteorologen rechnen dann deutschlandweit verbreitet mit mehr als 25 Grad. Zum Wochenende soll es noch wärmer, gebietsweise sogar heiß werden. Auch eine Hitzewelle im Westen deutet sich an. „Es gibt auch noch deutliche Ausreißer nach oben, die Spitzenwerte bis um die 35 Grad in den Flussniederungen im Westen ins Rennen schicken“, heißt es bei wetter.de.

24RHEIN verrät, wie lange das Sommer-Comeback anhalten könnte.