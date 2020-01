Mädchen (7) stürzt aus Ski-Lift in die Tiefe - ihr Vater muss Unglück mitansehen

Unglück in Winterberg: ein Mädchen (7) ist aus einem Ski-Lift gestürzt (Symbolfoto).

Ein Skiausflug am Sonntag hat sich für ein Mädchen in einen Alptraum verwandelt. Die Siebenjährige stürzte aus dem Lift - ihr Vater musste alles mitansehen.

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist im Skigebiet Winterberg verunglückt.

Das Mädchen hat sich bei einem Sturz aus einem Ski-Lift schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag (12. Januar 2020), der Rettungshubschrauber musste seinen Einsatz abbrechen.

Winterberg - Noch ist unklar, wie es tatsächlich zu dem Unglück in Winterberg kommen konnte. Ein sieben Jahre altes Mädchen hat sich bei einem Sturz aus seinem Ski-Lift schwer verletzt. Das schlimme Unglück ereignete sich vor den Augen des Vaters, teilte die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mit.

Unglück in Winterberg - Mädchen (7) stürzt aus Ski-Lift

Die Siebenjährige stürzte gegen 14.35 Uhr aus einem Sessellift in Winterberg. Das Mädchen aus den Niederlanden war nicht allein unterwegs. Ihr Vater (38) saß auch in dem Lift. Er konnte jedoch das Unfallgeschehen nicht mehr verhindern, so die Polizei. Vor seinen Augen stürzte seine Tochter ab. Offenbar war seine Tochter unter dem Sicherheitsbügel durchgerutscht.

Unglück in Winterberg - Rettungshubschrauber muss umdrehen

Bergwacht und Notarzt waren umgehend vor Ort. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, musste jedoch aufgrund des schlechten Wetters umkehren. Das verletzte Kind wurde mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht. Die Polizei ermittelt und geht nach eigenen Angaben von einem Unfallgeschehen aus. Weitere Details zu dem Ski-Unfall in Winterberg finden Sie auf wa.de*. Bei einem ähnlichen Unfall stürzte eine Frau zehn Meter tief aus einem Sessellift.

Ende Dezember stürzte ein Mädchen (6) aus einem Sessellift im Erzgebirge - neun Meter tief. Der TÜV untersuchte daraufhin die Anlage.

Lotte (7) überlebte einen schweren Sessellift-Sturz - hat ihre Ski-Lehrerin ihre Aufsichtspflicht verletzt, fragte Merkur.de* nach dem Vorfall im Winter 2018. Ärzte sprachen gar von einem Weihnachtswunder.

Im Skigebiet Rangger Köpfl in Tirol kam es am späten Freitagabend (10. Januar) zu einem Zwischenfall, wie Merkur.de* berichtet. Ein Pistenraupenfahrer wurde angegriffen - von einem Skitourengeher.

Ein Gondel-Unfall schockierte im Zillertal (Österreich). Ein schweres Unwetter tobte 2018 und richtete ein Chaos an.

ml

*wa.de und Merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.