Verkaufsoffener Sonntag am 2. Juli in NRW: Geschäfte öffnen in diesen Städten

Von: Hannah Decke

Teilen

Die erste Woche der Sommerferien in NRW ist vorbei. Wer noch nicht im Urlaub ist, kann am 2. Juli in einigen Städten einen verkaufsoffenen Sonntag genießen.

Hamm - Sie sind umstritten, bei einem Großteil der Menschen aber sehr beliebt: verkaufsoffene Sonntage. Bis auf wenige Ausnahmen findet jede Woche einer in verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen statt. Manch einer nutzt den verkaufsoffenen Sonntag, um nach einer stressigen Arbeitswoche in Ruhe Besorgungen zu machen. Für andere ist er der perfekte Anlass für einen Ausflug – inklusive ausgiebiger Shoppingtour. Auch am 2. Juli finden in NRW wieder einige verkaufsoffene Sonntage statt, wie wa.de im Überblick zeigt.

Verkaufsoffener Sonntag in NRW: In welchen Städten heute am 2. Juli die Geschäfte öffnen

In Bad Münstereifel dreht sich am Sonntag, 2. Juli, alles ums Radfahren und Weintrinken. Der „Grape Ride“ steht an, eine Abenteuerrallye auf dem Rad. Gleichzeitig findet ein großes Outdoor Fest statt – und die Geschäfte in der Kurstadt sowie die Markenstores des City Outlets öffnen von 13 bis 18 Uhr.

Hobbytrödler aufgepasst – in Rhede wird am Sonntag getrödelt. Beim Hobbytrödelmarkt im westlichen Münsterland sorgen mehr als 300 Hobbytrödler für ein buntes Treiben in der Stadt. Wer kein Schnäppchen auf dem Markt findet, kann sich in den Einzelhandelsgeschäften umschauen. Diese öffnen von 13 bis 18 Uhr.

Direkt an der Grenze zur Niederlande wird am Wochenende der „Stroelse Soomer“ in Straelen gefeiert. Das Stadtfest findet vom 30. Juni bis zum 2. Juli in der Innenstadt und am Marktplatz statt. Am Sonntag öffnen die Geschäfte ab 13 Uhr.

Überblick: Verkaufsoffene Sonntage am 2. Juli in NRW

Bad Münstereifel (Grape Ride und Outdoor Fest)

Bergisch Gladbach, Schildgen (Dorf- und Schützenfest)

Castrop-Rauxel, Habinghorst (Sommerfest)

Haltern am See, Innenstadt

Pulheim, Innenstadt (Pulheim Open)

Rhede, Innenstadt (Rheder Hobbytrödelmarkt)

Straelen, Innenstadt (Stadtfest „Stroelse Soomer“)

Winterberg (Einkaufswelt Winterberg)

Wer am Wochenende einen Ausflug ins Sauerland plant, kann einmal über die Grenze nach Hessen hüpfen und den brandneuen Skywalk Willingen testen. Die längste Hängebrücke Deutschlands öffnet am Samstag, 1. Juli.