Winter bringt nächste Schneefront – Glatteis-Gefahr nimmt zu

Von: Tobias Becker

Der Winter hält weiter an und bringt das nächste Schneegebiet nach Baden-Württemberg. Lesen sie hier, wann die neue Schneefront kommen soll:

Schnee und Kälte sind an der Tagesordnung in Baden-Württemberg. Seit einigen Tagen ist in vielen Orten Winter-Wonderland angesagt – Schlittenfahren und Schneemannbauen inklusive. Ein Ende ist noch nicht in Sicht, im Gegenteil: Das nächste Schneegebiet ist auf dem Vormarsch.

echo24.de verrät, wann die nächste Schneefront anrollt.

Mit dem Schnee kommt auch die Glatteis-Gefahr auf den Straßen. Seit dem Wintereinbruch gab es einige Unfälle wegen des Wetters. (tobi)