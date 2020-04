Winfried Kretschmanns Vorhersage zum Coronavirus dürfte vielen nicht gefallen

Keine Normalität für viele Monate

Das Coronavirus werde noch lange zum Alltag in Baden-Württemberg gehören, sagte Winfried Kretschmann

In einer Ansprache im Landtag in Stuttgart sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann, es würde noch viele Monate dauern, bis in Baden-Württemberg Normalität einkehre.