Party-Drama: Mann lehnt sich an Balkon-Geländer - plötzlich stürzt er in die Tiefe

Wilhelmshaven: In Jever ist ein Mann am Samstag von einem Balkon in den Tod gestürzt.

Dramatischer Unfall bei einer Privat-Party: Ein Mann geht auf den Balkon und lehnt sich rücklings an das Geländer. Plötzlich stürzt er in die Tiefe.

Wilhelmshaven - Dramatischer Unfall bei einer Privat-Party in Jever: Wie die Polizei Wilhelmshaven am Montag mitgeteilt hat, ist ein Mann am Samstag gegen 20.45 Uhr in den Tod gestürzt. nordbuzz.de* berichtet über den schlimmen Vorfall.

Wilhelmshaven: Mann stürzt in Jever vom Balkon

Den Angaben der Polizei Wilhelmshaven zufolge hat sich der Mann während einer privaten Feier auf den Balkon eines Hauses an der Neuen Straße begeben. Dort lehnte er sich rücklings gegen das Geländer - und das tödliche Unglück nahm seinen Lauf.

Wilhelmshaven: Balkon-Geländer gibt nach - 40-Jähriger stirbt in Jever

Weil die Balkonbrüstung nachgab, stürzte der Mann circa drei bis vier Meter in die Tiefe. Trotz sofort eingeleiteter Erste Hilfe- und Wiederbelebungsmaßnahmen starb der 40-jährige Mann aus Jever an den Folgen des Sturzes. Die Ermittlungen der Polizei Wilhelmshaven dauern an.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

