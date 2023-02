Wieso die Erneuerbaren Energien ausgerechnet in Habecks Ministerium gebremst werden

Von: Johannes Nuß

Teilen

Eigentlich ist das Wirtschaftsministerium um Minister Robert Habeck (Grüne) federführend mit der Energiewende betraut. Doch ausgerechnet dort, sollen sich Windkraftgegner eingenistet haben. Einen Interessenskonflikt sieht der Minister nicht. © Britta Pedersen/dpa/Archiv

Der Ausbau an Windenergie und Erneuerbaren Energien hat in Deutschland Fahrt aufgenommen. Doch ausgerechnet im Wirtschaftsministerium wird auf die Bremse gedrückt.

Berlin – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will täglich vier bis fünf neue Windräder zur Gewinnung von Erneuerbaren Energien in Deutschland aufstellen lassen, Niedersachsen zieht mit und will pro Tag ein neues Windrad in seinem Bundesland errichten, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will ein „Windpaket“ schnüren. Im Vergleich zum Jahr 2021 ist schon eine Steigerung der neu errichteten Windkraftanlagen von 50 Prozent in 2022 zu sehen, nämlich 332 neue Windräder an Land.

Was aber auch dazugehört: In den Offshore-Windparks in Nord- und Ostsee hat sich im vergangenen Jahr nichts getan, was sich aber ändern soll. Doch ausgerechnet im Wirtschafts- und Klimaministerium von Bundesminister Robert Habeck (Grüne) – dort, wo die Energiewende vornehmlich geplant wird – wird auf die Bremse gedrückt.

Wieso die Erneuerbaren Energien ausgerechnet in Habecks Ministerium gebremst werden

Eigentlich ist eine Steigerung von 50 Prozent schon eine ordentliche Hausnummer, Minister Habeck ist es aber zu wenig, er hat höhere Ziele. Extra dafür will Habeck das „Windpaket“ schnüren, das bürokratische Hindernisse beim Bau von Windrädern abbauen soll. Denn noch dauert es in Deutschland rund sieben Jahre, bis aus dem Vorhaben, ein Windrad zu errichten, auch wirklich eins entsteht.

Doch so sehr sich Habeck auch dafür einsetzt, dass Windräder in Deutschland zur Gewinnung von Erneuerbaren Energien schneller gebaut werden, so sehr weht ihm im eigenen Haus der Wind entgegen. Denn, eine Gruppe, die sich „Bundesinitiative Vernunftkraft“ nennt, macht aktuell mobil gegen die vereinfachte Aufstellung von Windrädern und trat nach Habecks Ankündigung des Windpakets sofort mit einer Pressemitteilung an die Medien heran. Das Pikante: Der Vorsitzende des Vereins ist ein ranghoher Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium, berichtet focus.de.

Erneuerbare Energien und Energiewende im Klimaministerium ausgebremst: Mitarbeiter von Habeck gehört zu Windkraftgegnern

Und die Pressemitteilung des Vereins hat es in sich. Darin heißt es, dass es wohl ausschließlich darum gehe, „den Bau von Windkraftanlagen hinfort ohne nennenswerte Rücksicht auf den Natur- und Artenschutz fördern und durchsetzen zu können“. Der Krieg in der Ukraine würde als Vorwand genutzt, um solche Vorhaben für die Erneuerbaeren Energien mit der Brechstange durchzuprügeln. Schließlich, so die Logik der Gruppe, diene diese vermeintlich sicherheitsrelevanten Projekte höherem Interesse. Auch wird dem Minister vorgeworfen, dass die Vereinfachung zur Aufstellung von Windrädern konträr zu Artikel 20 a des Grundgesetzes laufe.

Konkret heißt es: Dass es sich um eine „Aneinanderreihung von Verfahrenserleichterungen für die Windkraftindustrie, die einen beispiellosen Verstoß gegen Artikel 20 a des Grundgesetzes zum Schutz unserer Lebensgrundlagen darstellt“ handele. Weiter wird Habeck von den Mitgliedern der Gruppe vorgeworfen, dass er den Umweltschutz wegrationalisiere. Besonders als störend empfinden die Windkraftgegner, dass Betreiber beim Neubau eines Windrades nun keine Ausgleichsmaßnahmen mehr schaffen müssten.

Bremse für Erneuerbare Energien: Wirtschaftsministerium weiß um Sichtweise seines Mitarbeiters – sieht aber keinen Interessenkonflikt

Eigentlich nichts Besonderes kommen die Aussagen doch von Naturschützern. Doch dass ausgerechnet Nikolai Ziegler der Vorsitzende des Vereins ist, verleiht der ganzen Sache etwas Kurioses, für manch einen sogar ein „Geschmäckle“. Ziegler ist dieser Funktion auch schon in TV-Sendungen aufgetreten. Im Wirtschaftsministerium arbeitet Ziegler seit 2010 und ist aktuell im Bereich „Internationale Wirtschafts- und Währungsfragen“, wie Focus berichtet.

Im Ministerium von Robert Habeck weiß man über die Sichtweise des eigenen Mitarbeiters durchaus Bescheid. Auch, dass sie konträr zur Haltung des Hauses und der gesamten restlichen Bundesregierung steht. Einen Interessenskonflikt sieht man dennoch nicht. Bereits 2019 bügelte man eine Anfrage der taz ab, die einen Gewissenskonflikt bei dem Mitarbeiter sah, damit ab, dass ehrenamtliche Tätigkeiten der Mitarbeiter weder anzeige- noch genehmigungspflichtig seien.