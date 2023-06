Trauriger Anblick: Ricke findet ihr totes Kitz auf gemähter Wiese

Von: Norbert Müller

Teilen

Trotz Hilfsangeboten für Bauern sterben immer wieder junge Rehe bei der Wiesenmahd. Der „Schrei des Tiers geht durch Mark und Bein“, sagt ein Landwirt.

Altenstädt – Genau solche Bilder sollte es nicht mehr geben: Eine Ricke steht auf einer frisch gemähten Wiese bei Altenstädt und schnuppert an ihrem Kitz, das vom Mähwerk zerlegt wurde. Die Fotos und auch ein Video, sagt die Altenstädterin Martina Wächter, habe sie am Sonntag aufgenommen. „Vormittags wurde geschnitten. Die Ricke war nachmittags mehrmals in der Wiese, direkt an der Stelle, wo ihr Kitz liegt.“ Und selbst am Mittwochabend beobachtete Wächter die Rehmutter wieder an der Stelle.

Drohne hilft bei der Suche nach gefährdeten Tieren

Martina Wächter ist Mitglied des Vereins Rehkitzrettung Nordhessen und geht, wann immer es ihre Zeit zulässt, morgens bei Sonnenaufgang mit in die Wiesen, die die Teams des Vereins mit ihren Drohnen, die mit Wärmebildkameras ausgestattet sind, derzeit abfliegen. Die Truppe um den Oelshäuser Vorsitzenden Florian Bayan arbeitet ehrenamtlich, verlangt nicht mal Geld von den Landwirten, die nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes zur Sorgfalt verpflichtet sind und das Mögliche zu leisten haben, damit keine Kitze ins Mähwerk geraten.

Wenn die Leute der Kitzrettung mit der Drohne Kitze im hohen Gras ausfindig machen, werden sie vorsichtig in spezielle Rettungsboxen gesetzt, die am Rand der Fläche bis zum Abschluss der Mahd sicher platziert werden. Direkt danach wird der Reh-Nachwuchs wieder in diese Wiese gesetzt. Einfacher und auch sicherer geht es kaum.

Mit dem Handy festgehalten: Martina Wächter zeigt dem Vorsitzenden der Kitzrettung Nordhessen e. V. Florian Bayan ihre Aufnahmen der Ricke, die auf einer gemähten Wiese ihr zerschnittenes Kitz findet. © Norbert Müller

Wissen „noch nicht bei allen Bauern angekommen“

In Altenstädt gab es seitens des Landwirts bei den Kitzrettern keine Anfrage, sagt Florian Bayan. Auch beim Pächter des Altenstädter Reviers oder den zuständigen Jagdaufseher sei das Vorhaben, zu mähen, nicht angezeigt worden, sagt Jagdaufseher David von Knebel. Denn dann hätte man die Kitzretter ins Boot geholt. „Das Wissen, wie man sich richtig verhält, ist noch nicht bei allen Bauern angekommen“, sagt von Knebel. Er habe später den Landwirt angesprochen, der ihm erklärt habe, er sei die Wiese vor dem Mähen abgegangen.

Wie schwer es allerdings ist, ein Kitz in hohem Gras beim Durchgehen zu entdecken, weiß auch Johannes Gerhold, vom Kreisbauernverband Kassel. Der diplomierte Agraringenieur kennt die Problematik noch aus eigener Erfahrung als Landwirt. Beim Durchlaufen, sagt er, seien die Kitze im Gras selbst dann kaum zu sehen, wenn man direkt neben ihnen stehe.

„Schrei des Tiers geht durch Mark und Bein“

Der Zierenberger ist aber sicher, dass der überwiegende Teil der Landwirte sich seiner Verantwortung den Tieren gegenüber bei der Mahd der Grünflächen bewusst ist und auch entsprechend handelt. „Die, die sich nicht darum scheren, sind die Ausnahme. Die grenzen sich eher aus durch ihr Nichtstun“, sagt Gerhold. „Man ärgert sich als Landwirt, weil man in einen Topf geworfen wird mit diesen schwarzen Schafen.“

Und Gerhold nennt einen weiteren Aspekt, warum Fahrlässigkeit in diesem Bereich die Ausnahme sein dürfte: „Es gibt für denjenigen, der ein Kitz ausmäht, nichts Grausameres, denn dieser hohe Schrei des Tiers geht durch Mark und Bein. Das möchte keiner ein zweites Mal erleben.“

Gleich in Sicherheit: Martina Wächter setzt ein per Drohne ausgespürtes Kitz in eine Rettungsbox, die vorübergehend außerhalb der Wiese platziert wird. © privat

Wenn er seinen Heimatbereich – Zierenberg und Habichtswald – als Beispiel nehme, könne er sagen, dass dort auch gerade die Jagdpächter und Jagdgenossenschaften gemeinsam mit den Landwirten viel zur Sicherheit der frisch gesetzten Rehe unternehmen. Er nennt Geräte, die am Abend vor dem Mähen im Bereich der Fläche gesteckt werden und mit ihrem hohen Ton die Ricken aufschrecken und dazu motivieren, ihren Nachwuchs aus der Fläche zu holen.

Zeitfenster für die Mahd erzeugen starken Druck bei den Landwirten

Auch habe man mobile Geräte angeschafft, die am Schlepper oder Mähwerk installiert werden und mit ihrem unangenehmen, hochfrequenten Ton die Kitze in die Flucht treiben, was allerdings nur bei älteren Kitzen funktioniere. Der Fluchtinstinkt sei bei den jungen Kitzen noch nicht vorhanden. Einige Jagdpächter verfügten mittlerweile auch über Drohnen mit Wärmebildkameras, von denen Gerhold sagt, sie seien „die sicherste Variante“, wenn es darum gehe, die Kitze im Grün aufzustöbern.

„Die Flächengröße und die kleinen Zeitfenster für die Mahd erzeugen starken Druck bei den Landwirten“, sagt Stefanie Wetekam, Agrarreferentin beim Kreisbauernverband. Dennoch betont auch sie: „Ich empfinde eine steigende Sensibilität bei den Bauern.“ Sie betont aber auch, dass man nicht zu 100 Prozent ausschließen könne, dass Kitze übersehen und ausgemäht werden, „egal welche Methode man wählt. Die schlechteste Methode ist aber, gar nichts zu machen.“ Deswegen gebe es auch seitens des Verbandes immer wieder die Hinweise per Info-Mail an die Mitglieder, „etwas zu tun, insbesondere in den gefährdeten Bereichen in Waldnähe.“

200 Kitze in diesem Jahr gerettet

Die Kitzrettung Nordhessen hat in Zusammenarbeit mit den Landwirten und den Jagdpächtern jedenfalls schon beachtliche Erfolge zu vermelden, obwohl die Einsatzsaison, die von Ende April bis Ende Juni reicht, noch nicht zu Ende ist. An 21 Einsatztagen, sagt Vorsitzender Florian Bayan, habe man in diesem Jahr mit bis zu drei Teams rund 200 Kitze in der Region gerettet und dabei gut 1200 Hektar abgeflogen. Die Wiese in Altenstädt hätte man ohne großen Aufwand mitmachen können. (Norbert Müller)

Im vergangenen Jahr halfen auch Jäger bei der Suche nach Rehkitzen auf Feldern.