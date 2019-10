Verdacht auf Kindesmissbrauch – Mann aus Taunus festgenommen

Ein 38-Jähriger aus dem Taunus soll in einen Fall von Kindesmissbrauch verwickelt sein. (Symbolbild)

In Niedernhausen ist ein 38 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er soll mit einem Fall von Kindesmissbrauch in Verbindung stehen.

Wiesbaden – In Zusammenhang mit einem Fall von Kindesmissbrauch in Bergisch Gladbach ist ein 38 Jahre alter Mann bei Wiesbaden festgenommen worden. Der Mann sitze aktuell in Untersuchungshaft, wie die Polizei heute mitteilte.

Wiesbaden: Kindesmissbrauch? Mann aus Taunus festgenommen

Der 38 Jahre alte Mann war vergangenen Freitag in Niedernhausen festgenommen worden, wenige Tage nachdem ein Mann aus Bergisch Gladbach festgenommen wurde. Der Mann aus Bergisch Gladbach stehe im Verdacht, in seinen Wohnräumen Kinder missbraucht, die Taten gefilmt und verbreitet zu haben. Der Festgenommene soll Teil eines internationalen Netzwerkes sein. Die Rolle des 38-Jährigen aus dem Taunus ist bislang unklar.

marv

Auch in Limburg gab es Fälle von Kindesmissbrauch. Ein Schulpfarrer musste deshalb endgültig gehen. Auch in Frankfurt gab es einen Fall von sexuellem Missbrauch. Ein Großvater hat seine zwei Enkeltöchter missbraucht. Das Gericht fällte ein mildes Urteil, wie fnp.de* berichtet.

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.