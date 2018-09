Katwarn-Alarm! Polizei sucht großräumig nach vermisstem 11-Jährigen. Wer kann helfen?

Wiesbaden - Die Polizei in Wiesbaden braucht Hilfe! Am Freitag (7.09.) wurde gegen 14.30 Uhr ein Katwarn-Alarm ausgelöst, wie extratipp.com* berichtet. In einer Mitteilung heißt es: "Seit 12 Uhr wird der 11-jährige Zakaria Tahiri aus dem hessischen Wiesbaden (ca. 277.000 Einwohner) vermisst."

Der Junge wurde zuletzt gegen 12.10 Uhr im Bereich des Wiesbadener Bahnhofs gesehen und wird seit dem vermisst. Der Junge ist "nur bedingt orientiert" und könnte mit örtlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Denkbar ist laut Polizei Wiesbaden auch, dass er irgendwo im gesamten Rhein-Main-Gebiet umherirrt.

Katwarn ist eine App, die örtliche Warnmeldungen an die User weiterleitet. Dies ist besonders häufig bei Gefahrensituationen, Unwettern oder Vermisstenfällen der Fall.

Wiesbaden: Katwarn-Alarm! Polizei sucht großräumig nach vermisstem 11-Jährigen

Am Freitag wurde Katwarn für Hessen ausgelöst. Der vermisste Zakaria Tahiri wird von der Polizei Hessen so beschrieben:



1,64 Meter groß

hellbraune, kurze Haare

hellgraue Shorts

weißes T-Shirt mit blauen Viereck

Auffällig ist auch, dass der elfjährige Zakaria Tahiri aus Wiesbaden an beiden Ellenbogen Bandagen trägt. Hinweise bitte an die Polizei in Wiesbaden unter 0611/3452340.

