Taxifahrer öffnet Hose und schockt Kundin während der Fahrt

Die Polizei ermittelt nach einer sexuellen Belästigung in Wiesbaden. Ein Taxifahrer zieht plötzlich während der Fahrt aus.

Wiesbaden - Am frühen Donnerstagmorgen vergangener Woche (20. Juni, Fronleichnam) zog sich ein Taxifahrer während der Fahrt von Kastel nach Breckenheim plötzlich vor einer Kundin aus und zeigte ihr sein Geschlechtsteil. Mit im Taxi saß ein weiterer Fahrgast, welcher den Vorfall beobachtet haben könnte und nun gesucht wird.

Taxi wartete an der Diskothek "Euro Palace"

Wie kam es zur sexuellen Belästigung? Die Taxikundin hatte in der Nacht die Diskothek "Euro Palace" in der Peter-Sander-Straße besucht und war zwischen 4:45 Uhr und 5:15 Uhr in ein wartendes Taxi gestiegen. Ein unbekannter weiterer Fahrgast, setzte sich zudem direkt hinter den Fahrer.

Auf der Fahrt nach Breckenheim zog der Taxifahrer plötzlich blank und zeigte der Frau sein Geschlechtsteil. Der Mitfahrer auf der Rückbank bemerkte dies offenbar nicht. Möglicherweise war der Fahrgast betrunken und schlief.

Zeugen nach sexueller Belästigung gesucht

Zu Hause angekommen allarmierte die verschreckte Frau die Polizei. Das Taxi kann laut Polizei nicht näher beschrieben werden, außer, dass eine Werbeaufschrift der Diskothek "Euro Palace" aufgebracht war. Vom Fahrer gibt es keine Beschreibung. Die Polizei ermittelt und sucht nun unter anderem nach dem männlichen Fahrgast. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0611/345-0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei.

