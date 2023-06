Wieder Abbiegeunfall: Lastwagen überfährt Fahrradfahrer – tot

Von: Sebastian Peters, Elias Bartl

Der Radfahrer erlag noch am Unfallort in Wilhelmsburg seinen schweren Verletzungen. © Sebastian Peters

In Hamburg-Wilhelmsburg wurde am Mittag ein Fahrradfahrer von einem Lkw überfahren. Der Radfahrer verstarb noch an der Einsatzstelle.

Hamburg – Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag gegen kurz nach 13 Uhr auf dem Georgswerder Bogen in Hamburg-Wilhelmsburg. Ein Lkw bog ab und übersah dabei offenbar einen Radfahrer, der daraufhin von dem Fahrzeug erfasst und überfahren wurde.

Unfall auf dem Georgwerder Bogen: Lkw überfährt Radfahrer

Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle in Wilhelmsburg, trotz des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte. Der Fahrer des Lkw stand unter Schock und musste von Sanitätern vor Ort versorgt werden.

Vor Ort sichern Polizisten Spuren und vermessen die Unfallstelle. © Sebastian Peters

Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt, um den Unfallhergang zu sichern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Es wird untersucht, ob der Lkw-Fahrer den Radfahrer möglicherweise übersehen hat.