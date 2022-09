Ist Corona in Deutschland unter Kontrolle? Überlastung der Krankenhäuser bleibt wohl aus

Von: Yannick Hanke

Corona bleibt in Deutschland weiterhin ein Thema. Muss ein banger Blick gen Herbst gerichtet werden? Eine Überlastung der Krankenhäuser schließt eine Expertin aus.

Berlin/München – Arbeiten am Limit, so lautete die Realität für Krankenhausangestellte in den vergangenen zwei Jahren. Wegen schwerer Corona-Infektionen waren die Kliniken und Krankenhäuser in Deutschland teilweise extrem überlastet. Droht 2022 eine Wiederholung? Die Virologin Ulrike Protzer schließt das aus. Denn dank Impfungen und Infektionen würde es in diesem Herbst und Winter anders laufen. Dafür rechnet die Medizinerin mit einer verstärkten Grippewelle.

Corona in Deutschland: Medizinerin schließt Überlastung der Krankenhäuser im Herbst und Winter aus

„Wir haben durch die Impfungen und durch die durchgemachten Infektionen eine sehr gute Immunlage aufgebaut“, sagte Virologin Ulrike Protzer der Augsburger Allgemeinen am Dienstag, 13. September 2022. Die Medizinerin der TU München erwartet 2022 keine Überlastung der Krankenhäuser durch eine mögliche Corona-Welle im Herbst respektive Winter.

Sind die Krankenhäuser in Deutschland auf eine mögliche Corona-Welle im Herbst vorbereitet oder droht erneut eine Überlastung? © Waltraud Grubitzsch/dpa

Zwar müsse man schon bald mit einem Anstieg bei Atemwegserkrankungen, darunter auch Corona, rechnen. Aber: „Unser Immunsystem ist viel besser vorbereitet als in den letzten zwei Jahren“. Das lässt sie prophezeien, dass es nicht erneut zu einem massiven Anstieg der Krankenhausaufnahmen im Kontext von Covid-19 kommen werde.

Corona-Impfungen in Deutschland als „Gamechanger“: Pandemie-Ausgangslage 2022 eine völlig andere?

Die Corona-Impfungen, die in Deutschland erst seit Ende 2020 durchgeführt werden, seien ein echter „Gamechanger“. Bevor die verschiedenen Vakzine verfügbar waren, hätten das Coronavirus vor allem bei älteren, anfälligen Menschen schwere, zum Teil auch dramatische Verläufe verursacht. Das sei aber „komplett anders“, seitdem „ein Großteil dreifach geimpft ist“. Mitunter besteht auch die Möglichkeit zur vierten Impfung, von der sich der Virologe Hendrik Streeck aber distanziert.

Für Protzer wiederum stünde aber fest, dass eine verstärkte Grippewelle zu befürchten sei. „Da hatten wir durch das konsequente Maskentragen in den vergangenen zwei Jahren sehr wenige Fälle, aber das wird uns dieses Jahr wieder treffen“, heißt es von der Medizinerin. Immerhin: Präventiv und mit Blick auf den Corona-Herbst in Deutschland wurden unlängst neue Pandemie-Regeln beschlossen, vor allem die Ausweitung eben jener Maskenpflicht sorgt unverändert für hitzige Diskussionen.

Oktoberfest als „Infektionstreiber“: Für Corona, aber auch für „alle Erkältungsviren und das Grippevirus“

Derweil rechnet Protzer nicht damit, dass im Winter eine deutlich gefährlichere Variante vom Coronavirus als Omikron BA.5 auftreten wird. „Viren passen sich immer so an, dass sie ansteckender werden“. Das hätte man bereits mit jeder neuen Corona-Variante gesehen. Eine „Killervariante“ schließt die Medizinerin dementsprechend auch aus. Auf die neu entdeckte Sublinie Omikron BJ.1, über die noch kaum etwas bekannt ist, wird nicht dezidiert eingegangen.

Als problematisch sieht Protzer derweil Großveranstaltungen wie das Münchener Oktoberfest, das am 17. September 2022 startet, an. „Das Oktoberfest wird sicherlich ein Infektionstreiber sein“, lautet die Einschätzung der Medizinerin. Und zwar „nicht nur für Corona, sondern auch für alle Erkältungsviren und das Grippevirus“. Der gut gemeinte Rat von Protzer: „Deswegen sollte jeder sein persönliches Risiko bewerten und sich überlegen, ob man da wirklich hingehen möchte“. Eigenverantwortung, übernehmen Sie.