Polizisten stoppen 20-jährigen VW-Fahrer - als sie genauer hinsehen, trauen sie ihren Augen nicht

Die Polizisten in Lüdenscheid staunten nicht schlecht, als sie den tiefergelegten VW Golf eines 20-Jährigen aus dem Verkehr zogen. Der Tuner war ein Stümper.

Lüdenscheid - Die Polizisten stoppten die "Flunder" eines 20-jährigen Herscheiders am Samstagvormittag in Lüdenscheid. Als sie sich den Golf genauer betrachteten, staunten sie über die abenteuerlichen Veränderungen an dem Auto, die sie in dieser Form noch nicht gesehen hatten.

Die Bodenfreiheit des Pkw betrug am Kontrollort nur 1,5 Zentimeter! Zum Vergleich: Ein Daumen ist etwa 2 cm dick. "Das Auto war wie ein Schneepflug", sagte ein Lüdenscheider Polizeisprecher.

Bei dem minimalen Luftpolster zwischen Spoiler und Asphalt war es kein Wunder, dass die Kiste beim Fahren Aufsetz- und Schleifgeräusche machte. Ein Unterschied in der Fahrbahnhöhe von nur einem Zentimeter führte laut Polizeibericht zum Aufschlagen des Unterbodens. Der Luftfilter war zudem komplett ausgebaut.

In Polizeibegleitung zum TÜV

Der 20-Jährige aus Herscheid musste den Golf unter Polizeibegleitung langsam zur nächsten TÜV-Prüfstelle fahren. Das Urteil des erfahrenen Sachverständigen zum Zustand des Autos: das Werk eines Dilettanten.

