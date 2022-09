„Wie ein Eiterpickel“: Jan Ullrich will in Enthüllungs-Doku auspacken

Von: Susanne Kröber

Harte Jahre liegen hinter Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich. In einer für 2023 geplanten Doku möchte der ehemalige Rad-Star seine Vergangenheit aufarbeiten.

Merdingen – 1997 gewann der damals 23-jährige Jan Ullrich als erster und bisher einziger Deutscher die Tour de France und löste damit einen Radsport-Boom in seiner Heimat aus. Ullrich wurde zudem zweimal Weltmeister im Einzelzeitfahren und holte bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 die Goldmedaille im Straßenrennen. Doch als Ullrich mit Dopingarzt Eufemiano Fuentes in Verbindung gebrachte wurde und infolgedessen bei der Tour de France 2006 nicht antreten durfte, endete seine Profikarriere.

Jan Ullrich will in neuer Amazon-Prime-Doku die Hose runterlassen

In den Jahren nach Jan Ullrichs offiziellem Karriereende sorgte der ehemalige Rad-Star immer wieder durch Drogen- und Alkoholabstürze für Negativschlagzeilen, ein Dopinggeständnis blieb jedoch aus. Das könnte sich jetzt bald ändern, denn Jan Ullrich dreht eine vierteilige Dokumentation für Amazon Prime Video, in der „man wirklich auch mal die Hose runterlässt“, wie Ullrich im Podcast „Alle Wege führen nach Ruhm“ von Fotograf – und Radsport-Fan – Paul Ripke ankündigt.

Auch Jan Ullrichs Gesamtsieg bei der Tour de France 1997 wird natürlich ein Thema bei der geplanten Amazon-Prime-Doku sein, die 2023 erscheinen soll. © IMAGO/Sven Simon

„Das ist ja das Thema, das ich schon viele Jahre habe, ich habe immer gedacht, ich kann das selbst verarbeiten, aber es holt einen immer wieder ein, weil ich es auch noch nie geäußert habe“, erklärt Jan Ullrich im AWFNR-Podcast von Paul Ripke. „Es ist wie ein Eiterpickel, den man ausdrücken muss, und dann geht‘s erst besser.“ Bisher hat der Tour-de-France-Sieger von 1997 viele negative Erlebnisse verdrängt, doch damit soll jetzt Schluss sein. „Das habe ich jetzt so viele Jahre probiert und mein Weg war der falsche, ich konnte es nie richtig abschließen“, so Ullrich.

Doku-Dreh fällt Jan Ullrich nicht leicht: „Natürlich habe ich noch schlaflose Nächte“

Im Juni 2022 war bereits die fünfteilige ARD-Dokumentation „Being Jan Ullrich“ veröffentlicht worden, allerdings kommt der frühere Radprofi darin nicht selbst zu Wort. Das soll bei der Amazon-Prime-Doku, die die einzelnen Stationen im Leben von Ullrich beleuchten soll, anders werden. „Da filmen wir jetzt den ganzen Winter, das ganze Frühjahr noch“, kündigt der gebürtige Rostocker im Podcast von Paul Ripke an. „Ich freue mich auch drauf, hab da sehr viel Respekt vor, was da noch kommt, aber ich hab da ein gutes Team um mich rum und auch Leute, die mich da wirklich motiviert haben, das zu machen.“

Zu sehen sein soll die Doku, von der Jan Ullrich sagt, sie spiegele sein Leben genauso wider, wie es war, dann voraussichtlich Ende 2023. „Natürlich habe ich noch schlaflose Nächte“, räumt Jan Ullrich im „Alle Wege führen nach Ruhm“-Podcast ein. Seine schlimmsten Fehler aufs Tableau zu bringen sei „nicht leicht und da gehört eine Menge Mut dazu, das habe ich jetzt auch gesehen, aber ich glaube, danach geht‘s auch mir persönlich besser“, hofft der vierfache Vater, dessen Söhne Benno und Toni gerade ihr erstes Radrennen absolviert haben und Papa Jan „stolz wie Hugo“ gemacht haben.

„War der falsche Weg“ – die neue Doku soll Jan Ullrich bei der Vergangenheitsbewältigung helfen

„Ich hätte mir das vor ein oder zwei Jahren nicht vorstellen können, dass ich das mache, aber mein Umfeld hat mich da ein bisschen motiviert und auch gesagt, guck, mit deiner Art von Verarbeitung hast du es eben nicht geschafft, da bist du eben auch abgedriftet in Alkohol und Drogen, und das war der falsche Weg. Versuch‘s doch mal so“, erklärt Jan Ullrich Im AWFNR-Podcast von Paul Ripke seine Motivation für den Dreh der Doku..

Es ist auch sehr interessant, glaube ich. Viele haben mir bestätigt, dass sie das gerne sehen wollen und vielleicht ist es wirklich der Schritt der Verarbeitung, den ich jetzt mal brauche, um mich danach dann wieder auf andere Sachen zu konzentrieren.

Um, wie Jan Ullrich sagt, „Blockaden im Kopf“ zu lösen, will der ehemalige Radprofi für den Dreh der Dokumentation an Orte reisen, die ihn geprägt haben. „Wenn man zum Ort des Geschehens geht, dann kommen die Erinnerungen hoch“, so Ullrich im Gespräch mit Paul Ripke. „Im Gehirn stelle ich mir viele Räume vor, die abgeschlossen sind, da muss man erst mal wieder ran. Ich habe das viele Jahre verdrängt und wollte es so irgendwie abhaken für mich und es ging nicht. Das muss man wieder hochholen.“ In den nächsten Monaten ist Jan Ullrich mit dem Dreh der Amazon-Prime-Doku beschäftigt, danach habe er sich zum Ziel gesetzt, „mach nicht immer was die anderen sagen, sag auch mal nein und mach deinen Weg. Da will ich jetzt hin, weil das habe ich oft nicht gemacht“, so Ullrich ganz offen.