WhatsApp: Massive Störungen! Auf diese Funktionen müssen Nutzer aktuell verzichten

Update, 19.01.2020, 16.38 Uhr: So langsam scheint sie Störung bei WhatsApp behoben. Auf allestörungen.de sind die Meldungen der Störungen seit 15 Uhr stark rückläufig. Viele Nutzer schreiben dort auch in die Kommentare, dass WhatApp in ihren Regionen wieder funktioniere. Offiziell wurde die Aufhebung der Störung noch nicht bestätigt - auch zur Ursache des Ausfalls wurde bisher nichts bekannt.

Update, 19.01.2020, 15.05 Uhr: Die Störungen beim Messenger-Dienst sind noch nicht behoben. Zwischenzeitlich hatten Nutzer berichtetet, dass sie die Funktionen wieder nutzen konnten. So schrieb eine Nutzerin: "Bei mir ging es gerade eben auch wieder und jetzt wieder nicht". Und: "Sprachnachrichten gehen wieder nicht".

Nicht nur Deutschland ist von den WhatsApp-Störungen betroffen. Auch in anderen Ländern funktioniert der Messenger-Dienst nur eingeschränkt. Das zeigt die Störungskarte. Dort werden mehrere Meldungen aus Ländern wie Spanien und Großbritannien angezeigt. So meldet ein Nutzer aus Frankreich: "Jetzt liegt Frankreich lahm. Keine Sprachnachricht geht durch. LG aus Montpellier".

Auch im Nahen Osten und Asien funktioniert WhatsApp nur eingeschränkt. Das zeigen zudem mehrere Tweets in verschiedenen Sprachen.

Erstmeldung, 19.01.2020, 13.44 Uhr: Ob das Lieblingsbild vom erholsamen Spaziergang oder vom gemeinsamen Familienessen: WhatsApp-Nutzer berichten auch sonntags gerne über ihre Aktivitäten mit schönen Bildern.

Doch genau das ist zurzeit (Sonntag, 19.01.2020, 13 Uhr) nicht möglich. Beim beliebten Messenger-Dienst können aktuell keine Bilder verschickt werden. Darüber beschweren sich mehrere Nutzer auf verschiedenen Online-Plattformen.

WhatsApp: Auch Videos und Sprachnachrichten können nicht verschickt werden

Der WhatsApp-Dienst ist zumindest deutschlandweit von einer erheblichen Störung betroffen. Denn auch Videos und Sprachnachrichten können anscheinend nicht verschickt werden.

Der Chat-Dienst hat am Sonntag weltweit mit massiven Ausfällen zu kämpfen. Über die Gründe äußert sich die Facebook-Tochter bislang nicht. https://t.co/5B10CnQ1Il — hb_Technologie (@hb_technologie) 19. Januar 2020

Der eigene Test zeigt: Egal, ob über eine WLAN-Verbindung oder über mobile Daten, Medien lassen sich nicht verschicken. So dreht sich zwar der Kreis um das Kreuz auf dem Foto - doch schon nach wenigen Sekunden ist Schluss. Stattdessen ist das Foto weiterhin in der Vorschauansicht im Chat zu sehen. „Wiederholen“ ist auf dem Foto zu lesen, versehen mit einem Pfeil - also die Möglichkeit, es erneut zu versuchen. Doch auch das bleibt ohne Erfolg.

Viele WhatsApp-Nutzer beschweren sich über die Störungen

Die Fehlermeldungen auf dem Online-Portal allestörungen.de sind um kurz vor 12 Uhr rasant angestiegen. Über 20.000 Beschwerden gingen dort bisher ein. Viele WhatsApp-Nutzer beschweren sich über die Störungen: "Meine Audios kommen nicht an, obwohl ich Internet habe" oder "Sprachnachrichten und Bilder gehen nicht raus".

Und: "Bilder und Sticker verschicken, klappt gerade nicht" oder "Status und Bilder können auch hier nicht gesendet werden seit einer Weile. Raum Worms". Die Ursache für die erheblichen Einschränkungen ist bisher unklar. So kommentiert ein WhatsApp-Nutzer: "WhatsApp äußert sich auch nirgends zu der Störung. Eine Info darüber wäre mal gut, wie lange die Störung noch gehen soll".

Auf der Störungsseite sind Meldungen aus ganz Deutschland verzeichnet. Nur der Versand von normalen Textnachrichten scheint aktuell möglich zu sein.

