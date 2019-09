Unbekannter schießt mehrfach auf Mann - und flüchtet

Die Polizei fahndete bis tief in die Nacht nach dem Täter.

Am Sonntagabend hat ein Unbekannter auf einen 39-jährigen Mann in einem Auto geschossen - mehrfach. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Wetzlar - Anwohner hatten die Polizei gerufen - aufgrund von Schussgeräuschen, wie hr.de berichtet. Ein unbekannter Täter habe auf einen 39-jährigen Mann geschossen, teilte die Polizei dem Nachrichtenportal zufolge mit.

Schießerei in Wetzlar: Opfer saß in einem Auto

Das Opfer habe dabei in einem Auto gesessen, als es getroffen wurde. Der Schütze habe von außen in das Auto geschossen. Der verletzte 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht - wie ernst sein Zustand ist, ist nach derzeitigem Erkenntnisstand noch unklar. Die Polizei startete die Ermittlungen umgehend, bisher sind aber sowohl das Motiv als auch die Identität des Schützen nicht bekannt.

Die Polizei fahndete hr.de zufolge bis tief in die Nacht nach dem Täter, die Suche blieb bislang jedoch erfolglos. Auch HNA.de* berichtet über den Vorfall.

