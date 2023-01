Wettlauf im Weltraum: USA und China im Konkurrenzkampf um Mond-Ressourcen

Von: Patrick Klapetz

Nasa-Chef Bill Nelson während einer seiner Ansprache. © Bill Ingalls/dpa

In den nächsten zwei Jahren kann sich entscheiden, wer das Rennen und die Ressourcen auf dem Mond gewinnen wird – warnt der NASA-Administrator Bill Nelson. Wird China die Oberhand gewinnen? Oder werden die USA die Macht über den Mond erlangen?

Peking (China)/Washington (USA) – Ein Space Race, ein Wettlauf zum Weltraum, gab es bereits im Kalten Krieg. Damals standen sich die Weltmächte der USA und der damaligen Sowjetunion gegenüber. Heute sind es China und die Vereinigten Staaten. In den nächsten zwei Jahren könnte sich entscheiden, wer von beiden die Oberhand haben wird.

Wettlauf im Weltraum: USA und China haben sich den Mond als Ziel auserkoren

Konkret geht es erneut um den Mond. Ob wieder ein Amerikaner einen Fuß auf den Erdtrabanten setzt, spielt dabei weniger eine Rolle als der Zugang zu Ressourcen. NASA-Administrator Bill Nelson warnt in einem Interview mit der US-amerikanischen Tageszeitung Politico davor, dass Peking die ressourcenreichsten Gebiete auf der Mondoberfläche beherrschen will und die USA von diesen Regionen fernhalten will.

„Es ist eine Tatsache, dass wir uns in einem Wettlauf um den Weltraum befinden. Und es ist wahr, dass wir besser aufpassen sollten, dass sie [China] nicht unter dem Deckmantel der wissenschaftlichen Forschung auf den Mond gelangen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sagen: ‚Bleibt draußen, wir sind hier, das ist unser Territorium’“, so Nelson.

Als Legitimation seiner Aussage stützt sich der ehemalige NASA-Astronaut auf die Spratly-Inseln. Sie befinden sich im südchinesischen Meer und werden von der Volksrepublik China, Taiwan und Vietnam beansprucht. Das Sultanat Brunei, Malaysia und die Philippinen beanspruchen wiederum einzelne Inseln. Die knapp 500 Quadratmeter große Region ist ein politischer Unsicherheitsfaktor Südostasiens und auf einer dieser Inseln hat China einen militärischen Stützpunkt errichtet.

Amerikas Wettlauf zum Mond: Welche Rolle Artemis III und SpaceX spielen

Die USA und ihre internationalen Partner, zu denen auch Europa gehört, sind erst Ende 2022 mit ihrem unbemannten Orion-Raumschiff und der Raumfahrtmission Artemis I um den Mond gekreist und erfolgreich zurück zur Erde gekehrt. Deutschland hat zudem einen wesentlichen Anteil an den Artemis-Missionen, sei es beim Bau des Antriebsmoduls ESM (European Service Module) oder der Navigation des Raumschiffes.

Ein „Selfie“ von Orion am Dienstag, 16. November 2022. © imago

Mit Artemis III sollen die nächsten Menschen auf der Mondoberfläche landen. Die Mission könnte bereits 2025 zum Erdtrabanten aufbrechen. Jedoch ist die Mission auch auf das private Raumfahrtunternehmen SpaceX angewiesen, dass das Landemodul HLS (Human Landing System) stellt. Dabei handelt es sich um ein umgebautes Starship-Raumschiff. Doch das Starship konnte bis jetzt nicht einmal die Erde umrunden. Der Jungfernflug wird immer wieder verschoben – zuletzt wollte SpaceX das Starship im Dezember 2022 in den Weltraum schicken.

Bisher erhielt die NASA noch nicht alle beantragten Mittel für die Folgemissionen zum Mond. Nelson betont jedoch, dass bei den „unverzichtbaren Dingen“ wie den Schlüsselkomponenten für die nächsten beiden Mondmissionen keine Abstriche gemacht werden dürfen. Das Wettrennen mit China und der Vormachtstellung um den Mond kommt dem NASA-Administrator somit recht gelegen.

Chinas Ambitionen im Weltraum

Die Volksrepublik gehört zu den aufstrebenden Nationen im Weltraum. Mit ihrer ersten Tianwen-Mission (chin. Himmelsfrage) haben sie im Mai 2021 erfolgreich einen kleinen Rover auf dem Mars gelandet. Auch auf dem Mond haben sie bereits einen Rover, den Jadehasen Yutu-2. Die Raumfahrtmission Chang’e-4 ist am 20. Dezember 2019 auf der Mondoberfläche gelandet – dem 20. Jahrestag der Wiedervereinigung mit Macau, einem Sonderverwaltungsbezirk der Volksrepublik, der bis 1999 eine portugiesische Kolonie war.

Der chinesische Mond-Rover „Yutu-2“ rollt nach der Landung von der Landesonde „Chang‘e 4“. © picture alliance/CNSA/XinHua/dpa

Die Chang’e-4 Mission liefert weiterhin wichtige wissenschaftliche Daten aus dem Mondkrater „Von Kármán“ im Südpol-Aitken-Becken auf der Rückseite des Mondes. Mit der Mondmission Chang’e-5 hatte die Volksrepublik im Dezember 2020 eine Bodenprobe zurück zur Erde gebracht. Die Gesteins- und Staubprobe stammt aus dem Oceanus Procellarum (lat. für Ozean der Stürme) im Nordosten der Mondvorderseite. Das Landemodul war nordöstlich des Vulkanmassivs Mons Rümker gelandet. Die mitgebrachten Gesteinsbrocken in der Chang‘e-5-Probe deuten auf ein bisher unerforschtes Terrain auf dem Mond hin.

Die Volksrepublik will zudem seine eigene Mondbasis auf dem Trabanten errichten. Die Internationale Mondforschungsstation ILRS (International Lunar Research Station) soll nuklearbetrieben werden. Der Bau ist für 2028 anvisiert. Die ersten chinesischen Astronauten sollen in den nächsten zehn Jahren zum Mond fliegen. Als einer der Partner bei der internationalen Mondstation ist Russland eingeplant gewesen. Aus dem Artemis-Programm ist die Russische Föderation jedoch ausgetreten, weil sie „zu amerikanische“ Ziele verfolgen. Inwieweit Russland mit China kooperiert, ist derzeit wegen des Ukraine-Krieges unklar.

Chinas Raumstation Tiangong: Ein Keil zwischen Ost und West?

Seine eigene Weltraumstation hat die Volksrepublik ebenfalls in der Erdumlaufbahn stationiert. Seit Juni 2022 ist die Tiangong-Station (chin. Himmelspalast) ständig besetzt. Sie umkreist die Erde in einer Höhe von 340 bis 420 Kilometern – die Internationale Raumstation ISS fliegt auf einer Höhe von rund 407 Kilometern. Die Volksrepublik ist für internationale Kooperationen und wissenschaftliche Experimente aus aller Welt offen. Vor Kurzem hat sie eine Kooperation mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE) und den anderen Golfstaaten geschlossen.

Dieses Bild des Pekinger Raumfahrtkontrollzentrums zeigt, wie der chinesische Astronaut Liu Boming aus dem Kernmodul der Raumstation „Tiangong“ aussteigt. © Jin Liwang/XinHua/dpa

Der Osten rückt somit in der Raumfahrt näher zusammen. Aber das haben sich die USA auch selbst zuzuschreiben. Immerhin sind sie der Hauptakteur, der China nicht auf der ISS haben will. Neben den Chinesen will auch Russland seine eigene Raumstation Ross in den Orbit bringen – doch wann es so weit ist und ob das Land den Betrieb finanzieren kann, steht noch in den Sternen.

Sorgen auf amerikanischer Seite wegen Chinas Weltraum-Bestrebungen

Neben der NASA ist auch das US-Militär besorgt und gesteht sich ein, dass China sie in der Erforschung des Weltraums und der Vormachtstellung im All einholen kann. Space Force Generalleutnant Nina Armagno hatte Ende 2022 auf einem Besuch in Australien gesagt: „Die Fortschritte, die sie [China] gemacht haben, sind atemberaubend – sind atemberaubend schnell“.

Ein Bericht des Pentagons erkennt die Errungenschaften der Volksrepublik in seiner Weltraumtechnologie an. Zudem stellten die Verfasser fest, dass China seine Fähigkeit zur Herstellung von Trägersystemen für die Erkundung des Weltraums durch Menschen verbessert. Die amerikanische Mondlandung Artemis III wurde bereits von 2024 auf 2025 verschoben – weitere Verschiebungen sind nicht auszuschließen. China könnte somit noch vor den USA Menschen auf den Mond transportieren.

Amerikas Angst und Chinas Sucht nach Respekt

Gegenüber Politico erklärt der ehemalige NASA-Astronaut Terry Virts, der auch Kommandant auf der ISS war, dass das Wettrennen zum Mond nicht nur ein politischer Wettbewerb sei. China will den Respekt der Welt: „Sie wollen die dominierende Macht auf der Erde sein, und die Reise zum Mond ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass ihr System funktioniert. Wenn sie uns bei der Rückkehr zum Mond schlagen, zeigt das, dass sie besser sind als wir“.

Chinas Anwesenheit auf dem Mond kann für zukünftige Mission und bei politischen Spannungen zur Bedrohung werden. Virts fürchtet, dass die Errichtung einer chinesischen Infrastruktur auf dem Mond auch die internationale Kommunikation zur Erde unterbinden kann. Der Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington, Liu Pengyu, „weist solche Äußerungen entschieden zurück“. Zudem sei der Weltraum kein umkämpftes Gebiet, fügt er hinzu.

„Die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums ist ein gemeinsames Unterfangen der Menschheit und sollte allen zugutekommen. China setzt sich stets für die friedliche Nutzung des Weltraums ein, lehnt die Bewaffnung und das Wettrüsten im Weltraum ab und arbeitet aktiv am Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit im Weltraum“, so Pengyu. Dennoch habe China bereits Satelliten von der Erde aus abgeschossen und dadurch zur Vermehrung von Weltraumschrott beigetragen.

Der Mondsüdpol ist nicht verloren

China befindet sich bereits am Mondsüdpol. Und NASA-Administrator Nelson macht sich Sorgen über den Vormarsch der Volksrepublik auf den Mond. Denn anders als auf der Erde ist dort oben vor allem eine Ressource knapp: Wasser. Es kann als Trinkwasser für Raumfahrende dienen, aber auch als Treibstoff für Missionen in den tiefen Weltraum – denn Wasser kann man in Sauerstoff und Wasserstoff aufteilen, die zusammen eine Rakete ins Weltall befördern können.

Doch es gibt nur einige Stellen auf dem Mond, „die, für das geeignet sind, was wir zum jetzigen Zeitpunkt für die Gewinnung von Wasser“ benötigen, erklärt Nelson.

USA und China stimmen Weltraumvertrag zu: Gebietsansprüche auf allen Himmelskörpern werden hierdurch untersagt

Sowohl die USA als auch China haben dem Weltraumvertrag zugestimmt, dem es den Staaten untersagt, Gebietsansprüche auf allen Himmelskörpern zu erheben. Dazu gehört auch der Mond. Jedoch sind die geeigneten Landeplätze auf dem Trabanten begrenzt. Hier müssen China und die Vereinigten Staaten in engen Kontakt treten, findet Victoria Samson.

Sie ist die Washingtoner Direktorin der Secure World Foundation (SWF), die sich für die friedliche Nutzung des Weltraums einsetzt. Laut ihr sollten die Möglichkeiten bestehen, in der Nähe des anderen landen zu dürfen und Notfalldienste – ähnlich wie bei der Seenotrettung – anzubieten.

Auf die Frage, ob amerikanische Astronauten vor China auf den Mond zurückkehren werden, antwortete der NASA-Administrator: „So Gott will“.