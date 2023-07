Wetterwende in NRW: Auf Sonnenschein folgen Gewitter und Starkregen

Gewitter und Starkregen rollen am Mittwoch (19. Juli) auf Nordrhein-Westfalen zu (Symbolbild). © Maximilian Koch/Imago

Eine Wetterwende kommt auf NRW zu: Während es zunächst trocken und heiter bleibt, drohen am Mittwoch (18. Juli) Gewitter und Starkregen.

Köln – Das Wetter in NRW macht, was es will – auch, wenn der April längst vergangen ist. Auf Temperaturen über 30 Grad folgte in zuletzt Abkühlung, aktuell scheint sich das Wetter bei etwa 25 Grad einzupendeln. Am Mittwoch (18. Juli) soll es auch recht warm bleiben – allerdings kommen an diesem Tag Gewitter und Starkregen hinzu, wenn es nach dem Deutschen Wetterdienst (DWD) geht.

24RHEIN berichtet, wie das Wetter in den kommenden Tagen wird und wann es ungemütlich werden kann.