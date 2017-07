Ab Mitte nächster Woche wird es wieder richtig heiß

Sommerwärme mit viel Sonnenschein wird es überall in Deutschland erst ab Mitte nächster Woche geben. Bis dahin ist es allerdings auch nicht gerade frisch.

Offenbach - Bis dahin gehen die Metrologen vom Deutsche Wetterdienst (DWD) von folgender Entwicklung aus: Im Süden und Südwesten sind bereits ab Sonntag Sonnenschein und Höchstwerte zwischen 23 und 27 Grad zu erwarten. In der Mitte Deutschlands und im Norden bestimmen dagegen Schauer und viele Wolken weiter das Bild, wie der DWD am Samstag in Offenbach mitteilte.

Verantwortlich für das derzeit wenig sommerliche Wetter in diesen Regionen ist eine kräftige westliche bis nordwestliche Strömung, die mäßig warme Meeresluft vom Atlantik und von der Nordsee nach Deutschland schiebt. Der Süden profitiert nach Angaben der Metrologen dagegen von einem Azorenhochableger, der die Wolken weitgehend auf Abstand hält.

Bis zur Wochenmitte wird auch im Norden mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad gerechnet. Im Süden können die Temperaturen nach Angaben der DWD-Experten dann sogar auf bis zu 34 Grad steigen. Diese starke Erwärmung werde nicht ohne Folgen bleiben: Vor allem im Westen und Süden sei damit zu rechnen, dass sich die Wolken hoch auftürmen und Gewitter bringen, kündigte der Deutsche Wetterdienst an.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa