Wettermodell sagt Wintereinbruch voraus – kommen jetzt Schnee und Kälte?

Von: Tobias Becker

Teilen

Das amerikanische Wettermodell sagt den Wintereinbruch vorher. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Das Jahr beginnt eher mit mildem Wetter, doch nun könnte der Wintereinbruch kommen. Lesen Sie hier, was die Vorhersagen der Experten bedeuten:

Mehr zum Thema Schneedecke und Wintereinbruch? Wetter-Prognose überrascht für nächste Woche

Das Wetter bleibt auch zum Jahresstart mild, von winterlicher Kälte und Schnee ist keine Spur. Doch das kann sich jetzt ändern, wenn es nach den Berechnungen des amerikanischen Wetterdienstes geht. Demnach ist in der kommenden Woche ein Wintereinbruch in Deutschland möglich.

echo24.de verrät, was es mit der Winter-Vorhersage der Wetter-Experten auf sich hat.

Der Januar wird aller Voraussicht nach zu warm ausfallen im Vergleich zum langjährigen Klimamittel. Die milden Temperaturen der letzten Tage tragen dazu bei. (tobi)