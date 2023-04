Wetterexperte gibt Prognose: Wie das Wetter am 1. Mai wird

Teilen

Am 1. Mai ist Tag der Arbeit und somit Feiertag – doch wie wird das Wetter? © Michael Bihlmayer/Imago

Laut Dominik Jung wird es am 1. Mai wechselhaft. Zuerst dürfen sich Menschen über schönes Wetter in NRW freuen – am Nachmittag wird es nass.

Köln – Das Wetter in NRW ist aktuell ziemlich unbeständig. Geht es nach Dominik Jung vom Portal wetter.net, bleibt dies auch in den kommenden Tagen so. Die Frage für alle Menschen, die am kommenden Feiertag gerne etwas an der frischen Luft unternehmen wollen: Wie wird das Wetter am 1. Mai?

24RHEIN zeigt, welche Prognose Wetterexperte Dominik Jung für den 1. Mai ausgibt.