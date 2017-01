Wetterdienst warnt: Glatteis in vielen Teilen Deutschland

Einige Menschen verletzt

+ © dpa Eisregen in Hamburg: Eine Frau hielt es nicht mehr auf den Beinen. © dpa

Berlin - Die kalten Temperaturen sorgen besonders im Norden Deutschlands für glatte Straßen. Einige Menschen rutschten aus und verletzten sich. Bleibt das so?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Samstagabend wiederholt vor Eisregen und glatten Straßen gewarnt. Besonders betroffen seien der Westen und der Norden. Der DWD sprach von Unwettersituationen in Teilen der Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt. Es könne noch bis in die Nacht hinein gefährlich glatt auf den Straßen sein. Vielerorts meldeten Polizei und Feuerwehr zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen.

In ganz Europa haben die Menschen mit der Kälte zu kämpfen. Im Süden legen Sturm und Schnee den Verkehr lahm, selbst die kälteerprobten Moskauer bibbern.

dpa