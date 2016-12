Weiße Weihnacht? So wird das Wetter über die Feiertage

Niederschlag an Heiligabend

Sonne pur statt Schnee? Die Chancen auf weiße Weihnachten schwinden.

Offenbach - Auch in diesem Jahr wird es offenbar keine weißen Weihnachten geben. Der Wetterdienst erwartet sogar wieder einen Temperaturanstieg.

Eine Woche vor dem Heiligen Abend schwinden in Deutschland die Hoffungen auf weiße Weihnachten. Denn bis Ende der kommenden Woche bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fast überall im Land trocken und vergleichsweise mild. „Wir haben momentan eine stabile Hochdrucklage“, sagte ein Meteorologe des DWD am Samstag in Offenbach.

Möglicherweise fließt nach Einschätzung der Wetterforscher an den Feiertagen sogar richtig warme Luft aus Spanien nach Deutschland. Aber selbst wenn am Heiligen Abend die ersten Niederschläge einsetzen - bei Temperaturen um fünf Grad fällt wohl eher Regen als Schnee.

Nur in Norddeutschland sieht die Sache ein wenig anders aus: Dort kann es bereits ab Donnerstag leichten Schnee und Schneeregen geben. Im Rest der Republik bleibt es zumeist neblig-trüb. Dabei schwanken die Temperaturen zwischen zwei und acht Grad. Nur im Nebel und unter Hochnebel ist es mit Werten um den Gefrierpunkt etwas kälter.

