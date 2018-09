Sie glauben nie, was Diebe aus der Mensa einer Schule gestohlen haben

Wetteraukreis: Unfassbar, was Diebe aus Schule in Bad Nauheim gestohlen haben

Einfach nicht zu glauben, was Diebe aus der Mensa einer Schule gestohlen haben. Die Polizei ermittelt.

Bad Nauheim - Auf Schmuck, teure Elektrogeräte oder Bargeld haben es Diebe normalerweise abgesehen. Profi-Einbrecher scheinen es der Beute nach zu urteilen damit nicht gewesen zu sein, die am vergangenen Wochenende in eine Schule Am Solgraben eindrangen.

Die Eindringlinge verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Mensa der Schule und ließen dort genau eine Tüte Gummibärchen mitgehen - Wert 1 Euro. Die Gummibärchen-Diebe werden nun von der Polizei in Friedberg gesucht, Tel. 06031-601-0.

Leider blieb nämlich der entstandene Schaden mit mindestens 500 Euro weit über dem Wert der süßen Naschereien.

Polizeimeldung des Polizeipräsidiums Mittelhessen im Original