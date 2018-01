Sturmtief „Friederike“ mit Böen bis Orkanstärke - Schulen in Hof bleiben zu

Wetterexperten erwarten vom anrückenden Sturmtief „Friederike“ nichts Gutes. Es muss mit Orkanböen bis zu 120 km/h gerechnet werden. Alle aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Sturmtief „Friederike“ erreicht Deutschland am Mittwoch und Donnerstag.

Für diesen Donnerstag (18. Januar) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor heftigen Sturmböen sowie Gewittern.

In höheren Lagen kann Tief „Friederike“ auch Orkanstärke erreichen.

>>> AKTUALISIEREN <<<

News vom Mittwoch, 17. Januar 2018

22.28 Uhr: Wegen des nahenden Sturms „Friederike“ fällt in der Stadt und im Landkreis Hof in Bayern am Donnerstag witterungsbedingt der Unterricht aus. Das teilte das Schulamt Hof am Mittwochabend mit. Sollten Kinder und Jugendliche dennoch zu ihrer Schule kommen, würden sie betreut.

17.52 Uhr:

Im Zusammenhang mit dem erwarteten heftigen Sturm hat die niederländische Fluggesellschaft

KLM

220 Flüge für Donnerstag gestrichen. Passagiere müssten mit weiteren Annullierungen und Verspätungen rechnen, teilte der Amsterdamer Flughafen Schiphol am Mittwoch mit. Der niederländische Wetterdienst KNMI sagte für Donnerstag einen kräftigen Sturm mit Windstärken von bis zu 130 Kilometer pro Stunde voraus. Er soll auch Deutschland erreichen.

Der KNMI verhängte für große Teile des Landes für Donnerstag den Wetteralarm orange. Die niederländische Eisenbahn kündigte an, dass vorsorglich weniger Züge eingesetzt würden. Die Bahn warnte auch vor Verspätungen.

17.27 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat die vorraussichtliche Zugbahn von „Friederike“ am Donnerstag berechnet.

Zugbahn Orkantief "Friederike" am morigen Donnerstag!

Da ich bei der Graphik noch im letzten Jahr lebte, hier die Graphik nochmals aktualisiert und in das aktuelle Jahr versetzt. Ich bitte den kleinen Fehler zu entschuldigen. /V pic.twitter.com/YtxstkiXZF — DWD (@DWD_presse) 17. Januar 2018

17.20 Uhr: In einer Grafik stellt der Deutsche Wetterdienst dar, wann in welchen Bereichen in Deutschland mit welchen Windstärken zu rechnen ist.

Friederike durch die Windbrille! Die höchsten Windgeschwindigkeiten auf der Südflanke der Zugbahn sowie nach Durchzug auf deren Rückseite. In der Mitte schwere Sturmböen oder orkanartige Böen zw. 90 und 115 km/h wahrscheinlich, Orkanböen möglich. Sonst Sturmböen bis 85 km/h. /V pic.twitter.com/ehlUQFmoyx — DWD (@DWD_presse) 17. Januar 2018

16.30 Uhr: Sturmtief „Friederike“ soll sich am Donnerstag voll auswirken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südwesten etwa rechnet für das Bergland mit bis zu 120 Stundenkilometer schnellen Orkanböen. Auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt: „Wir müssen uns auf eine markante Sturmlage einstellen.“ Alle aktuellen Entwicklungen zum Sturm „Friederike“ gibt es hier in unserem News-Ticker!

Wetter: Sturm „Friederike“ mit Böen bis Orkanstärke

Ein Wintereinbruch aufgrund des Sturmtiefs „Friederike“ mit Schnee, Regen und Glätte hat am Mittwoch, 17. Januar, weiten Teilen Deutschlands zu schaffen gemacht - und jetzt zieht auch noch ein Sturm auf. Autofahrer kamen am Mittwoch ins Rutschen, Busse mit Schulkindern und Lastwagen kippten um, Autobahnen wurden zeitweise gesperrt. In Bayern hielt erneut der Winter Einzug. „Friederike“ brachte Schnee und eisigen Wind in den Freistaat, wie Merkur.de* berichtete.

Für den Donnerstag, 18. Januar, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor heftigen Sturmböen sowie Gewittern. In höheren Lagen kann Tief „Friederike“ auch Orkanstärke erreichen.

Mit schweren Sturmböen bis zu orkanartigen Böen von 90 bis 115 Kilometern pro Stunde muss vor allem in Nordrhein-Westfalen, dem südlichen Niedersachsen, Nordhessen und Thüringen sowie in Teilen Sachsen-Anhalts und Sachsens gerechnet werden. Im höheren Bergland sind am Donnerstag auch orkanartige Böen mit mehr als 120 km/h möglich, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Neben dem Wind werden auch kräftige und länger anhaltende Niederschläge erwartet. Sie breiten sich nordostwärts bis zur Ostsee aus. Vor allem im Norden und Osten kann es dabei bis in tiefe Lagen länger schneien. Von Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern ist mit größeren Mengen an Neuschnee zu rechnen. Sonst fällt nur oberhalb von 800 bis 1000 Metern Schnee. Vor allem im Schwarzwald und im Allgäu kann es längere Zeit kräftig regnen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen zwei Grad im Nordosten und zwölf Grad am Oberrhein.

Wetter: „Friederike“ erreicht Deutschland am Jahrestag von Orkan „Kyrill“

Vor genau elf Jahren legte Orkan „Kyrill“ weite Teile Deutschlands lahm und sorgte für schwere Schäden. Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net stellt jedoch klar: „Wir erwarten keinen zweiten ‚Kyrill‘. ‚Friederike‘ wird nicht so stark ausfallen wie ‚Kyrill‘ im Jahr 2007.“

Wetter: „Friederike“ könnte für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr sorgen

Die Deutsche Bahn warnte ihre Fahrgäste im Internet vor möglichen Einschränkungen im Südwesten wegen möglicher orkanartiger Stürme durch Tief „Friederike“ am Mittwoch und Donnerstag: „Aus Sicherheitsgründen halten wir uns die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit unserer Züge und im Einzelfall auch die Einstellung des Bahnbetriebs vor.“

Wetter: Sturm „Friederike“ kommt - das sollten Sie beachten

„Bei Autofahrten sollte man besonders auf Brücken aufpassen, denn dann bläst der Wind besonders stark. Aufenthalte im Wald oder Park sollte man generell morgen (am Donnerstag, Anm. d. Red.) vermeiden, denn Äste können herabstürzen oder gleich ganze Bäume umfallen“, so Diplom-Meteorologe Jung. „Es herrscht dort Lebensgefahr.“

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

dpa/AFP