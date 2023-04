Sonnenfinsternis heute: Wann und wo sie am Dienstag zu bestaunen ist

Von: Jennifer Köllen

Am Dienstag, 25. Oktober, gibt es heute über Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis. Wann und wo sie zu sehen ist – wie man die Augen schützt.

Bremen – Eine Sonnenfinsternis im Oktober 2022 über Deutschland? Nicht nur eine Angelegenheit für Fans von außergewöhnlichen Himmelsereignissen: Denn heute am Dienstag, 25.10.22, kommt es zu einer partiellen Sonnenfinsternis über dem deutschen Bundesgebiet, sodass sich ein Blick in den Himmel mehr als nur lohnt. Aber wann genau ist die Sonnenfinsternis zu beobachten und zu welcher Uhrzeit ist die Sonnenfinsternis zu sehen?

Sonnenfinsternis heute: Zu welcher Uhrzeit müssen Fans am Dienstag, 25. Oktober 2022, in den Himmel schauen?

Sie sollten sich die Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 nicht entgehen lassen, auch, wenn die Sonnenfinsternis heute keine totale Sonnenfinsternis ist. Diese wird es erst im Jahr 2081 wieder geben. Nur wenige von uns werden das vermutlich erleben. Hier erfahren Sie, wann und wo Sie die partielle Sonnenfinsternis am Dienstag, 25. Oktober, über Deutschland sehen können, und zu welcher Uhrzeit Sie in den Himmel über Deutschland schauen müssen – und wie Sie Ihre Augen vor den gefährlichen Strahlen mit einer Brille bei einer Sonnenfinsternis schützen.

Vorab sei aber schonmal gesagt: Halten Sie sich bei der Uhrzeit die frühen Mittagsstunden für die Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 frei. Auch über Niedersachsen ist die Sonnenfinsternis 2022 heute sichtbar.

Wann kann man heute die Sonnenfinsternis im Oktober 2022 über Deutschland beobachten?

Die heutige partielle Sonnenfinsternis am 25.10.22 wird zunächst über Island zu sehen sein. Dann zieht der Halbschatten des Mondes über Europa, was bedeutet, dass wir das Ereignis der Sonnenfinsternis heute, 25.10.22, am Himmel auch hier in Deutschland beobachten werden können. Schließlich zieht der Schatten im Lauf des Tages dann weiter über den Nordosten Afrikas und den Nahen Osten sowie Russland bis nach Asien. In Indien wird er schließlich verschwinden.



Über Deutschland beginnt die Sonnenfinsternis heute in den frühen Mittagsstunden. Zu welcher Uhrzeit sollten Interessierte also wirklich gen Himmel schauen? Und: Sollten sie sich mit einer Brille beim Blick an den Himmel schützen? Ein guter Richtwert ist für die partielle Sonnenfinsternis am 25.10.22 über Deutschland ist 11:00 Uhr. Das Maximum der Finsternis wird über Deutschland zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr erreicht sein und gegen 13:20 Uhr ihr Ende finden.

Wann beginnt die Sonnenfinsternis heute: Am 25. Oktober 2022 zeigt sich das Spektakel ab Mittag

Also mittags. Je nachdem, wo Sie sich am 25. Oktober in Deutschland befinden, wird die partielle Sonnenfinsternis heute etwas früher oder später zu sehen sein, insgesamt über zwei Stunden lang. In Bremen startet sie etwa um 11:07 Uhr, erreicht den Höhepunkt der Finsternis um 12:08 Uhr (Bedeckungsgrad von 27,53 Prozent) und endet um 13:10 Uhr. In Hannover wird die Sonne vom Mond um 12:09 Uhr mit 27,6 Prozent am meisten verdeckt sein. Wann und zu welcher Uhrzeit die partielle Sonnenfinsternis bei Ihnen zu sehen sein wird, können Sie auf der Webseite timeanddate.com überprüfen.

Zu welcher Uhrzeit die Sonnenfinsternis ist: Wann die Verfinsterung in Deutschland heute zu beobachten ist

Stadt Bedeckungsgrad Start (MEZ) Maximum (MEZ) Ende (MEZ) Berlin 32,3 Prozent 11:09:49 12:13:54 13:19:21 Dresden 31,2 Prozent 11:11:22 12:15:16 13:20:31 Hamburg 29,6 Prozent 11:07:42 12:09:31 13:12:54 Rostock 29,6 Prozent 11:08:00 12:11:36 13:16:38 Hannover: 27,6 27,6 Prozent 11:08:42 12:09:47 13:12:28 Bremen: 27,53 27,53 Prozent 11:07:46 12:08:24 13:10:41 München: 23,6 23,6 Prozent 11:14:14 12:14:41 13:16:36 Frankfurt: 22,9 22,9 Prozent 11:10:59 12:09:46 13:10:12 Köln 22,12 Prozent 11:09:40 12:07:18 13:06:38 Stuttgart 21,53 Prozent 11:12:52 12:11:13 13:11:09

Was ist eine totale Sonnenfinsternis?

Was passiert bei einer totalen Sonnenfinsternis? Der Mond umkreist die Erde, und die Erde die Sonne: Dieses kosmische Dreiergespann führt immer wieder zu einem einzigartigen Ereignis im Sonnensystem: der totalen Sonnenfinsternis. Die letzte in Deutschland zu sehende war im Jahr 1999, am 11. August. Für einige Minuten wurde es auf der Erde dunkel, die Tiere wurden ruhiger. Die nächste wird es erst im Jahr 2081 geben. Darum funktioniert die totale Sonnenfinsternis: Die Sonne ist 400 Mal größer als der Mond, aber auch 400 Mal weiter von der Erde entfernt. So erscheinen uns Mond und Sonne am Himmel gleich groß. Eine totale Sonnenfinsternis tritt ein, wenn der Mond genau zwischen Erde und Sonne steht und sie dadurch komplett verdeckt.

Wo kann man die heute partielle Sonnenfinsternis in Deutschland im Oktober 2022 sehen?

In ganz Deutschland werden Sie heute die partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober live sehen können – wenn keine Wolken am Himmel sind.

Doch nicht überall wird die Sonnenfinsternis gleich aussehen. Am manchen Orten in Deutschland, im Nordosten des Landes, wird bis zu 35 Prozent der Sonne vom Mond verdeckt werden – etwa auf Rügen. Richtung Süden und Westen hin werden es weniger Prozent.

Partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 über Deutschland: Die Bedeckungsgrade über deutschen Größstädten

Berlin: 32,3 Prozent

Dresden: 31,1

Hamburg: 29,6

Rostock: 29,6

Hannover: 27,6

Bremen: 27,53

München: 23,6

Frankfurt: 22,9

Am 25. Oktober 2022 ist es so weit: Was passiert bei einer partiellen Sonnenfinsternis?

Bei einer partiellen Sonnenfinsternis, wie es sie in Deutschland zuletzt am 10. Juni 2021 gab, schiebt sich der Mond über die Sonne und wirft einen Halbschatten auf die Erde. Bei der Sonnenfinsternis am 25. Oktober wird der Mond über Deutschland ganze 35 Prozent der Sonne verdecken.

Wann war die letzte Sonnenfinsternis in Deutschland?

Einige werden an den 11. August 1999 zurückdenken, als die letzte Sonnenfinsternis über Deutschland zu beobachten war. Astronomie-Enthusiasten stürmten Supermärkte und deckten sich mit Lichtschutzbrillen ein, verweilten stundenlang draußen und beobachteten aufmerksam die totale Sonnenfinsternis am Himmel. Selbst auf Autobahnen bildeten sich kilometerlange Staus und legten den Verkehr lahm.

So ein Spektakel wird die Verfinsterung am 25.10.2022 wohl nicht. Denn dann stellt sich „nur“ eine partielle Sonnenfinsternis ein, die aber nicht wie längste des Jahrhunderts ist, wie November 2021, wenn sich der Mond vor die Sonne schiebt.

Vier Arten einer Sonnenfinsternis: Wie wird bei einer Finsternis unterschieden?

Bei einer Sonnenfinsternis wird in vier Arten unterschieden. Die totale, partielle, ringförmige und hybride Sonnenfinsternis. Allgemein gilt, dass bei einer Verfinsterung Sonne, Mond und Erde in einer Linie stehen müssen. Der Mond ist zwar etwa 400-mal kleiner ist als die Sonne, die Sonne jedoch etwa 400-mal weiter weg, sodass der Mond dennoch in der Lage ist, die Sonne zu bedecken. Für die Beobachtung einer totalen Sonnenfinsternis muss man sich jedoch direkt im Kernschatten des Mondes befinden. Hält man sich ein wenig nördlicher oder südlicher vom Kernschatten auf, erlebt man eine partielle Sonnenfinsternis, da der Mond die Sonne dann nicht mehr vollständig, sondern nur teilweise verdeckt.

Die vier Arten einer Sonnenfinsternis:

Totale Sonnenfinsternis

Partielle Sonnenfinsternis

Ringförmige Sonnenfinsternis

Hybride Sonnenfinsternis

Aufgrund der elliptischen Bahnen von Erde und Mond kommt es bei einer Sonnenfinsternis vor, dass der Mond in vielen Fällen kleiner als die Sonne erscheint, wenn der Erdtrabant sich vor diese schiebt. Dem Mond ist es vor diesem Hintergrund unmöglich, selbst wenn er zentral vor der Sonne steht, diese komplett zu verdecken. Der „Lichtring“, der sich in der Folge des Ereignisses um den Mond bildet, gibt der ringförmigen Sonnenfinsternis ihren Namen. Bei einer hybriden Sonnenfinsternis handelt es sich hingegen um ein Wechselspiel aus ringförmiger und totaler Sonnenfinsternis. Entscheidend dafür, welche Sonnenfinsternis man am Ende sieht, ist der Ort, an dem man sich befindet, und Position im Mondschatten.



Partielle Sonnenfinsternis heute mit Brille beobachten: Niemals ohne Augenschutz!

So faszinierend eine Sonnenfinsternis auch sein mag – man sollte auch heute niemals ohne ausreichenden Augenschutz, sprich ohne Sonnenfinsternis-Brille, direkt in die Sonne schauen. Denn das Sonnenlicht enthält Ultraviolettstrahlung, die das Auge schädigen können. Die Folge: Verbrennungen auf der zentralen Netzhaut. Diese können zu einem Verlust der Sehschärfe oder im Extremfall sogar zur Erblindung führen.

Aber keine Sorge. Mit speziellen Sonnenfinsternis-Brillen können Sie die Sonnenfinsternis beruhigt beobachten. Durch die Folien der Brille dürfen höchstens 0,001 Prozent des Sonnenlichts hindurchkommen. Die Brillen gibt es im Fachhandel, bei einigen Optikern – und im Internet zu kaufen.