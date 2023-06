Wetter-Regel trifft Deutschland im Juni: Was ist die Schafskälte?

Von: Tobias Becker

Die Schafskälte steht im Juni an, aber was hat es damit auf sich? © Panthermedia/Imago

Im Juni kommt die Schafskälte, die vor allem Deutschland und Österreich betrifft. Lesen Sie hier, was hinter der Schafskälte steckt:

Nach den Eisheiligen im Mai kommt es im Juni zu einem weiteren Wetter-Phänomen, dase immer wieder zutrifft. Es geht um den Begriff der Schafskälte, was eine sogenannte Singularität ist. Das bedeutet wiederum einen Witterungsregelfall, wie unter anderem der Deutsche Wetterdienst schreibt. Aber was hat es mit der Schafskälte auf sich?

echo24.de erklärt, was die Schafskälte ist und wann sie stattfinden soll.

Das Wetter hat Ende Mai einen kompletten Wechsel in Richtung Sommer hingelegt. Auch nach dem Monatswechsel soll es weiterhin sommerlich bleiben. Trockenheit und Sonne bestimmen das Wetter Anfang Juni. (tobi)