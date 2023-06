Extreme Unwetter und Sturzflutgefahr in NRW - Experten sind alarmiert

Es wird ungemütlich

In NRW wird es in den kommenden Tagen ungemütlich: Meteorologen prognostizieren extremes Unwetter und Sturzflutgefahr.

Köln – Mit Trockenheit und Sommerhitze in NRW ist es in den kommenden Tagen vorbei. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte jetzt Gewitter, Starkregen und vereinzelt extreme Unwetter voraus. Meteorologe Dominik Jung von wetter.net hält sogar Sturzfluten in NRW für möglich.

24RHEIN zeigt auf, wann in NRW mit heftigem Gewitter und Starkregen gerechnet werden muss.