Wetter in NRW: Am Wochenende drohen neue Gewitter mit Starkregen

Es kann neue Gewitter am Samstag und Sonntag in NRW geben (Symbolbild). © Tobias Hartl/Vifogra/dpa

In NRW bleibt es auch zum Wochenende trüb, grau und nass. Zudem deuten sich neue Gewitter an. Aber Besserung ist in Sicht.

Köln – Sommer-Comeback? Auch am ersten Augustwochenende in Nordrhein-Westfalen Fehlanzeige. Stattdessen werden bei kaum über 20 Grad erneut Regen und auch neue Gewitter erwartet. Es bleibt ungemütlich im Land. Und auch die neue Woche soll eher grau und nass starten. Doch es gibt Licht am Ende des herbstlichen Tunnels. Denn zum zweiten Augustwochenende könnte der Sommer zumindest kurzzeitig zurückkehren.

24RHEIN berichtet aktuell über die Wetterlage in NRW und drohende neue Gewitter.