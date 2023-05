„Der Frühsommer ist da“ - Wetter-Experte erwartet über 25 Grad am Wochenende

Nachdem im Mai bisher vor allem Regen und kühle Temperaturen vorherrschten, soll am Feiertag nun die Wetterwende kommen - am Wochenende sogar mit Temperaturen über 25 Grad. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Nachdem im Mai bisher vor allem Regen und kühle Temperaturen vorherrschten, soll am Feiertag nun die Wetterwende kommen - am Wochenende sogar mit Temperaturen über 25 Grad.

Wiesbaden/Offenbach - Zum Start der neuen Woche zeigt sich das Wetter in Hessen noch nicht von seiner frühsommerlichen Seite. Nach einem Montag mit Schauern, Starkregen und Gewittern soll der Regen am Dienstag im Laufe des Tages nach Osten abziehen, dann bleibt es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge meist niederschlagsfrei. Die Maximaltemperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad, im höheren Bergland bei 10 Grad.

Der Feiertag soll dann allerdings eine Wetterwende mit sich bringen. Laut DWD wird der Donnerstag heiter bis wolkig, und es bleibt trocken. Am Wochenende sei dann allerdings mit einem Temperaturanstieg zu rechnen. „Am Samstag sind im Osten sogar 25 Grad und mehr drin, am Sonntag kann es auch im Westen bis zu 27 oder 28 Grad geben. Die Höchstwerte nähern sich der 30-Grad-Marke“, prognostiziert Jung.