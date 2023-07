Wetter in Hessen: Nächste Hitzespitze und Gewitter

Teilen

Auf Deutschland rollt die nächste Hitzewelle zu. In Hessen könnte es zudem gewittern. (Symvbolfoto) © Wolfgang Kumm/dpa

Der Hitze-Trend setzt sich fort und beschert den Deutschen erneut einen heißen Samstag. Immerhin: Nächste Woche sollen die Temperaturen dann wieder angenehmer werden, wie Sie hier erfahren:

Mehr zum Thema Nächste Hitzespitze am Samstag - Kräftige Gewitter in Hessen

Fulda - Am kommenden Samstag werden in Deutschland wieder bis zu 38 oder 39 Grad erreicht, prognostiziert Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Ganz so heiß wird es in Hessen nicht, verrät der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Höchstwerte liegen demnach bei 28 bis 32 Grad, im Südosten bis 34 Grad. Dazu könnte es gebietsweise ungemütlich werden.

Wie fuldaerzeitung.de berichtet, könnte es dieses Jahr einen Rekordsommer geben.

Während der Samstag in Hessen zunächst heiter beginnt, soll es im Laufe des Tages zunehmend stark bewölkt werden. Laut DWD bilden sich gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Örtlich sei zudem mit Sturmböen zu rechnen.