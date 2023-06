Wetter in Hessen: Hohe Temperaturen und Gewitter an Fronleichnam erwartet

Das Wetter am Wochenende wird regnerisch. Gebietsweise sind Gewitter möglich. (Symbolbild) © Martin Gerten/dpa

„Der Sommer 2023 nimmt Fahrt auf“, sagt Meteorologe Dominik Jung. Neben sommerlichen Temperaturen werden rund um Fronleichnam lokale Hitzegewitter und kräftige Schauer erwartet.

Region - „Das Wetter ändert sich in den kommenden Tagen ein bisschen“, berichtet Meteorologin Ulrike Zenkner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. In der Region Osthessen (Fulda) können ab Dienstag ein paar Tropfen fallen, sagt die Wetter-Expertin. „Spätestens in der Nacht zum Mittwoch kommt dann der erste Regen.“

fuldaerzeitung.de berichtet wie es mit dem Wetter in Osthessen weitergeht

Zum Start ins lange Wochenende schwächen sich Regen und Gewitter am Freitag ab. Es kann vereinzelnd zu Schauern kommen bei sommerlichen Temperaturen von 24 Grad. „Vorsichtig geschätzt, bleibt es überwiegend niederschlagsfrei am Wochenende. Regen kann dennoch am Samstag nicht ganz ausgeschlossen werden“, so Zenkner. Die Meteorologin erwartet am Samstag und Sonntag Temperaturen um die 25 bis 26 Grad. Heißt: Es bleibt sehr sommerlich in Hessen.