Deutschland-Wetter: Jetzt wird‘s richtig ungewöhnlich - und schuld ist ein Phänomen

Dunkler Himmel in Norddeutschland am vergangenen Donnerstag (Symbolfoto).

Wetter in Deutschland: Bisher zeigt sich der August nicht von seiner besten Seite. Am Wochenende wird es nun richtig ungewöhnlich.

Der August war bisher deutlich kühler und wechselhafter

Am Wochenende 17./18.8. gibt es sehr große Temperaturunterschiede.

>>> Wetter-Ticker aktualisieren <<<

Update vom 17. August, 9.00 Uhr: Jetzt wird‘s richtig ungewöhnlich! Zehn Stunden Sonnenschein in München, aber nur zwei für Bremen und Hamburg - nicht nur kommenden Sonntag soll das Wetter bundesweit sehr unterschiedlich sein. Das liegt an Tief „Bernd“, das vor allem dem Norden und dem Westen am Wochenende dicke Wolken und Regen bringt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagte.

Am Samstag bleibt es demnach nur Richtung Alpen und im äußersten Osten komplett trocken, die Temperaturen steigen dort auf 24 bis 28 Grad. Sonst bleibt es bei 19 bis 24 Grad.

Noch seltsamer wird die Lage am Sonntag: Bis zu 32 Grad sind am Inn möglich, Sankt-Peter-Ording muss sich dagegen mit 20 Grad begnügen. 12 Grad Unterschied innerhalb Deutschlands. Alles dabei von Hochsommer bis Herbstwetter.

Das liegt an einem Phänomen: Eine Luftmassengrenze verlaufe quer über Deutschland und trenne den kühlen Nordwesten vom warmen Südosten, erklärte der DWD. Anfangs bekommen der Norden und der Westen kräftig Regen ab, ein bisschen davon gelangt auch in den Osten. Die Trockenheit dort könne dies nicht abmildern. Der Süden muss sich ab dem Abend auf teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen einstellen.

Und dann gibt es auch noch einen Expertinnen-Tipp: Fahren Sie doch einfach einmal quer durch Deutschland, wenn Sie schöneres Wetter wollen. „Wer einen Ausflug plant, sollte diesen in den Südosten des Landes machen. Bei verhältnismäßig viel Sonne und sommerlichen Temperaturen kann man dort dem in anderen Regionen Deutschlands eher herbstlich anmutenden Wetter entfliehen“, riet Jacqueline Kernn von der DWD-Vorhersagezentrale.

Deutschland-Wetter vor dem Wochenende: Experte mit düsterer Vorhersage

Update vom 16. August, 12.12 Uhr: Die kühlen Temperaturen im August erinnern uns langsam an das, was bald kommt: Der lange, kalte Winter. Doch wie lang und kalt wird der Winter 2019/2020 in Deutschland? In Südbayern verwendet Sepp Haslinger eine uralte Orakel-Methode aus dem Mittelalter, mit dem er den Winter in Deutschland und vor allem die Schneelage exakt prognostizieren will (Merkur.de*).

Update vom 16. August, 10.45 Uhr: Die Wettervorhersage für die nächsten Tage scheint für viele Regionen in Deutschland alles andere als sommerlich und warm zu sein. Für einzelne Regionen drohen dann sogar kräftige Niederschläge, heftige Windböen und starke Gewitter.

Während vor allem der Osten und Südosten am Freitag noch mit Niederschlag und Dauerregen zu kämpfen haben, müssen sich die Küsten bereits ab Freitag auf ein stürmisches Wochenende einstellen. Ab Samstag muss dann vor allem an der Nordsee mit auffrischendem Wind, sowie mit einzelnen Sturmböen gerechnet werden. Die Warnung vor Böen gilt dann auch für Berggipfel in der nördlichen Region.

Im Norden und Nordwesten muss zusätzlich mit Gewittern gerechnet werden. Die Wahrscheinlichkeit von Dauerregen und Gewittern wird sich dann bis Montag auch auf den Süden und Südwesten ausdehnen.

Deutschland-Wetter vor dem Wochenende: Experte mit düsterer Vorhersage

Update vom 16. August, 6.53 Uhr: Heute gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst viele Wolken. Vor allem im Osten und Südosten sind auch noch einzelne Schauer möglich. Im Laufe des Tages lockert es dann auf und ist vor allem im Südwesten länger sonnig. Im Westen und Nordwesten nachmittags und abends zunehmend bewölkt. Die Höchstwerte betragen 20 bis 26 Grad.

Eines ist klar: Dem Sommer ist nach den Hitzewellen im Juni und Juli die Puste ausgegangen. Lars Kirchhübel von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach erklärte laut Focus: "Im August will der Sommer noch nicht richtig auf Touren kommen. Derzeit fehlt von einem stabilen Sommerhoch jede Spur."

Am Samstag ist es in der Nordwesthälfte überwiegend stark bewölkt, auch Regen und kurze Schauer sind möglich. Nach Osten und Süden ist es laut DWD heiter bis wolkig. Die Höchsttemperaturen betragen 19 bis 25 Grad, in der Südosthälfte kehrt der Sommer mit 24 bis 28 Grad zurück. Am Sonntag sieht es dann schon wieder anders aus: vom Südwesten bis zur Ostsee größtenteils stark bewölkt mit teils kräftigem, länger andauernden Regen. Es bleibt aber warm: im Norden und Westen 20 bis 25 Grad, sonst 25 bis 32 Grad. Am wärmsten wird es dabei im Südosten.

Deutschland-Wetter: Zwischenhoch am Freitag in Sicht

Update vom 15. August 2019, 6.30 Uhr: „West zyklonal“ beschreiben Experten des Deutschen Wetterdienst (DWD) die aktuelle Wetterlage. Der Begriff umschreibt einen täglichen Wechsel aus Zwischenhocheinfluss und Durchzug von Tiefausläufern. In der Nacht auf Donnerstag ist es mit dem Mini-Zwischenhoch nämlich schon vorbei. Tiefausläufer ziehen von Westen her über Deutschland. Tief „Andreas“ bringt ergiebige Schauer, Gewitter, Hagel und Sturmböen bis 80 km/h.

Nach Blitz, Donner, Sturm und Regen - macht sich am Freitag in Deutschland ein Zwischenhoch bemerkbar. Doch unterdessen entwickelt sich auf dem Atlantik schon eine kräftige Tiefdruckzone. Im Südosten sind am Samstag Temperaturen bis 29 Grad zu erwarten. In der Nordwesthälfte dagegen liegen die Höchstwerte bei 25 Grad. Mit Wolken und Schauern ist zu rechnen.

Wetter in Deutschland: Kältealarm mitten im August - es fällt sogar schon der erste Schnee

Update 11.46 Uhr: Kältealarm im August: In der Nacht zum Mittwoch ist sogar schon der erste Schnee gefallen. Die kälteste Nacht in Deutschland seit etwa fünf Wochen sorgte für Minusgrade auf der Zugspitze.

+ Schnee auf der Zugspitze © d pa / Felix Hörhager

Update vom 14. August: Kurze Verschnaufpause: Der Mittwoch bringt eine spürbare Wetterberuhigung. Auch wenn es sich morgens deutlich herbstlich kühl anfühlen wird, der Tag entwickelt sich zu einem freundlichen und sonnigen Spätsommertag, wie wetter.de meldet. Am Himmel tummeln sich neben viel Sonne nur lockere Quellwolken. Lediglich im Nord- und Ostseeumfeld, am Alpenrand sowie im Bereich der Mittelgebirge sind einzelne Schauer oder kurze Gewitter möglich. Am Donnerstag gibt es in der Westhälfte wieder dichte Wolkenfelder, Schauer oder Gewitter sind möglich. Für das Wochenende gibt es einen Lichtblick: Die Meteorologen machen Hoffnung auf Spätsommer.

Wetter in Deutschland: Üble August-Aussichten - jetzt warnt der DWD

17.30 Uhr: Jetzt kracht's: In mehreren Bundesländern warnt der Deutsche Wetterdienst inzwischen vor Gewittern der Stufe 1. Betroffen sind: Mecklenburg-Vorpommern Norden von Brandenburg Westen von Niedersachsen Nordwesten von Nordrhein-Westfalen.

Für den August wollen Wetterexperten keine Hoffnungen machen. Wo wird es aber schön? Am besten Sie fahren nach Südeuropa. In Athen steigen die Werte nämlich laut „The Weather Channel“ auf 35 Grad, in Rom sollen es sogar 37 Grad werden. Örtlich wird die 40-Grad-Marke überschritten. Diese Hitzewelle hält sich für mindestens eine Woche in Südeuropa.

Wetter in Deutschland: Bleibt das Schmuddel-Wetter im August?

Update vom 13. August 2019, 13.53 Uhr: Temperaturen um 20 Grad verderben einem erstmal die Sommer-Laune. Und die Aussichten sind bitter. Der Jetstream nimmt nämlich an Fahrt auf. So ziehen aus Nordwesten und Norden ein Tief nach dem anderen über uns hinweg, erklärt ein Wetterexperte von Wetter.net.

Video: Wetter in Deutschland - Vorhersage bis 18. August

Wetter in Deutschland: Polarluft strömt Richtung Deutschland

Update vom 13. August 2019, 9.14 Uhr: In den vergangenen 24 Stunden hat es laut dem Deutschen Wetterdienst in Südbayern heftig geregnet. Vom Allgäu bis zum Werdenfelser Land waren es sogar zu 45 Liter pro Quadratmeter.

Sie suchen Inspiration für Ihre Wohnung? Dann sichern Sie sich unschlagbare Rabatte bei Segmüller*

Tief „Yap“ bestimmt weiterhin das Wetter vor allem im Norden und Nordwesten. Es steuert maritime Polarluft nach Deutschland - und das ist für diese Jahreszeit schon recht außergewöhnlich. Tief „Zorro“ lässt die Temperaturen purzeln - für einen August ist es nach Ansicht von The Weather Channel viel zu kalt.

Egal ob Regen oder Sonnenschein: Lesen Sie hier unsere Veranstaltungstipps für Sommerferien in Bayern.

Vor allem in Schleswig-Holstein rechnen die Wetterexperten mit Gewittern, stürmischen Windböen und auch mit lokalem Starkregen. Bis in der Nacht zum Mittwoch halten die kräftigen Schauer an.

Am Mittwoch verspricht Hochdruckgebiet „Beatrix“ eine etwas ruhiger Wetterlage. Doch die Temperaturen bleiben um die 20 Grad - für einen August eigentlich etwas zu kalt. Doch schon am Donnerstag prischt sich das nächste Tiefdruckgebiet heran.

Machen Sie mit und stimmen ab

Wetter in Deutschland: Meteorologen erwarten langfristigen Wetterumschwung

Nachdem uns der Juli mehrere Hitzewellen beschert hat lässt der Hochsommer im August bisher noch auf sich warten. Nur am Sonntag herrschte in Deutschland überwiegend freundliches Sommer-Wetter mit Temperaturen von bis zu 27 Grad. Doch damit ist jetzt vorerst Schluss.

Zumindest mit Blick auf die aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes, die einen großen Wetterumschwung ankündigen. Bereits in der Nacht zum Montag zogen über weite Teile Deutschlands dicke Wolkenfelder und sorgten für gebietsweise schauerartige, teils gewittrige Regenfälle.

Eine Grafik der Unwetterzentrale Deutschland auf Twitter zeigt, wie sich große Unwettergebiete bilden und vor allem über den Alpenraum ziehen.

Gut zu erkennen wie sich im Übergangsbereich zwischen kühlerer Atlantikluft und heißer Mittelmeerluft große derbe Unwettergebiete (rot-rosa eingefärbt) entwickeln: Vom Alpenraum bis zum Balkan über Bulgarien und Rumänien, der Ukraine bis über Moskau hinweg sind #Unwetter möglich! pic.twitter.com/LFudAlRXVz — Unwetterzentrale (@uwz_de) 12. August 2019

Wetter in Deutschland: Das sagt die 10-Tage-Vorhersage

Und so geht es laut 10-Tage-Vorhersage des DWD auch erst einmal weiter. Immer wieder erwartet der Wetterdienst schauerartige Regenfälle bei mäßigem, teils starkem Wind. Anfang der kommenden Woche bleibt es überwiegend bewölkt, im Norden können kräftige Schauer fallen.

Nur im Süden und Südwesten ist gebietsweise mit längeren freundlichen Abschnitten zu rechnen. Die Temperaturen steigen in der kommenden Woche auf Höchstwerte zwischen 15 und 22 Grad. Erst Ende der Woche könnten Temperaturen von 19 bis 25 Grad erreicht werden, im Südosten bis zu 27 Grad.

Ein Comeback des Sommers ist in naher Zukunft allerdings nicht in Sicht. Laut Trendprognose erwartet der DWD eine Fortsetzung des wechselhaften Wetters mit schauerartigen Niederschlägen und nur kurzen freundlichen Phasen. Für die Jahreszeit ist es demnach zu kühl.

va

*Partner-Link