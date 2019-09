Wetter in Deutschland: Heftiger Temperatursturz - doch nicht nur das

Dauerregen ist angesagt. Am Alpenrand soll es am meteorologischen Herbstbeginn Unwetter geben.

Der Sommer 2019 gab bis zur letzten Minute alles. Auch der meteorologische Herbstanfang startete noch freundlich. Doch das ändert sich rasant.

Der August startete nach der Hitzewelle im Juli zunächst eher regnerisch und kühl, heizte im Laufe des Monats aber immer weiter auf

Das letzte Augustwochenende war hochsommerlich heiß mit bis zu 34 Grad, der meteorologische Herbstanfang markierte dann die Wende

Der September soll regnerischer und kühler den Herbst einleiten

10.48 Uhr: Ob wir uns angesichts des aktuellen Temperatursturzes auch endgültig vom Sommer verabschieden müssen? Ein Blick auf den Hundertjährigen Kalender zeigt einen ersten Trend, wie der September wettertechnisch weitergeht.

Update vom 2. September 2019, 8.44 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Dauerregen an den Alpen herausgegeben, wie am Montagmorgen auf der Homepage dwd.de zu lesen ist. Dieser wird voraussichtlich bis in die Nacht zum Dienstag anhalten. Innerhalb von 24 Stunden könnten 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter fallen.

Über weite Teile Deutschlands macht sich eine dicke Wolkendecke breit. Die Temperaturen steigen nach Angaben der Meteorologen nur noch auf maximal 17 bis 24 Grad, im Bergland sowie bei Dauerregen im Süden sind Höchstwerte von nur 14 bis 18 Grad zu erwarten.

Wetter in Deutschland: Heftiger Temperatursturz

18.44 Uhr: Pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang kühlt es in der Nacht zum Montag in Deutschland mächtig ab, teilweise hat es nur noch 8 Grad. Im Süden setzt Dauerregen ein, der auch zu Beginn der kommenden Woche weiter anhält. Der Rest Deutschlands ist zwar freundlich sonnig, jedoch nicht mehr ganz so warm mit rund 20 Grad, an den Alpen sogar nur 14 Grad. Erst gegen Mitte der Woche unternimmt der Sommer noch einen letzten Versuch. Es sollen sogar nochmal bis zu 27 Grad drin sein, wie Wetter-Experte Alban Burster in der 3-Tage-Vorhersage auf wetter.com verrät.

Am Abend Unwetter am Alpenrand erwartet

Update vom 1. September, 15.30 Uhr: Noch strahlt die Sonne größtenteils über Deutschland. Doch das soll sich im Laufe der nächsten Stunden drastisch ändern. Unwetter und Starkregen werden erwartet. Auf dem Satellitenbild des deutschen Wetterdienstes sieht man bereits die ersten Gewitter im Osten, die zurzeit im Erzgebirge lokal heftigen Starkregen bringen. Am Abend sollen sie am Alpenrand in Dauerregen übergehen. Dort besteht derzeit Warnstufe 2: „Warnung vor markantem Wetter“.

Hier das aktuelle Satellitenbild. Man sieht die Gewitter im Osten, die zur Zeit vor allem in Sachsen und Bayern lokal heftigen Starkregen im Unwetterbereich (25 bis 40 l/qm/h) bringen. Die Gewitter gehen eingangs der Nacht am Alpenrand allmählich in starken Dauerregen über. /V pic.twitter.com/58z8KFc0Yn — DWD (@DWD_presse) 1. September 2019

Im September soll es nach dem erneut zu heißen Sommer „normal“ weitergehen, wie wetter.de voraussagt: „Insgesamt zeigt der September dann kein extremes Gesicht mehr.“ Er startet jedoch nach dem letzten hochsommerlichen Wochenende im August mit einem Temperatursturz von über 10 Grad. Nur noch Werte um die 20 Grad werden dann in Deutschland erwartet.

Doch eine Sache macht dennoch Sorgen: Es bleibt weiterhin viel zu trocken. Der Sommer 2019 war insgesamt extrem niederschlagsarm.