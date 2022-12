Wetter-Experten warnen vor „angespannter Glättelage“ und „erheblichen“ Verkehrs-Problemen

Von: Yannick Hanke

Wie wird das Wetter in Deutschland in den kommenden Tagen? Das Tief Colleen könnte für reichlich Chaos sorgen. Eisregen und Glätte inklusive.

Berlin – Väterchen Frost lässt Deutschland weiterhin nicht los. Schon ab Dienstagabend, 13. Dezember 2022, und in der Nacht zum Mittwoch eröffnet das Tief Colleen mit Schnee und gefrierendem Regen einen winterlichen Schlagabtausch sondergleichen. Es heißt, dass sich Teile des Landes mit einer Luftmassengrenze mit angespannter Glättelage konfrontiert sehen werden. Droht Deutschland der nächste Kälte-Knaller?

Wetter in Deutschland: „Angespannte Glättelage irgendwo über der Mitte und im Süden“ des Landes

„Am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch ziehen die Ausläufer von Tief Colleen aus Westen nach Deutschland“, sagt wetter.de-Meteorologe Patrick Panke. Er spricht von einer Luftmassengrenze, an welcher es „nördlich zu Schnee“ und „südlich zu Regen“ kommen würde. Dazwischen müsse zudem mit einem glatten Mix aus Schneeregen und gefrierendem Regen gerechnet werden.

Ab der Nacht zu Mittwoch, 14. Dezember 2022, wird durch am Boden gefrierenden Regen mit Glatteis in Teilen Deutschlands gerechnet. © Philipp von Ditfurth/dpa

Schon ab Mittwochmorgen, 14. Dezember, sehe der Wetter-Experte „wahrscheinlich eine angespannte Glättelage irgendwo über der Mitte und im Süden Deutschlands“. Doch soll eine genaue Einschätzung der Lage rund um die Luftmassengrenze wohl erst am Dienstagabend möglich sein. Hinsichtlich eines möglichen Schneefalls an Weihnachten ist indes weiter nichts bekannt.

Wetter-Experte rechnet mit Schnellfall und Glätte im Südosten Deutschlands

Den zweiten Teil der Grenzwetterlage zwischen kalter Luft im Norden und der kurzzeitigen Milderung im Süden prognostiziert Panke dann für Donnerstag. Vor allem von Baden-Württemberg bis nach Bayern würden abermals Niederschläge aufkommen. „Teils als Schnee, teils als gefrierender Regen mit Glatteisgefahr, bevor zum Freitag von Norden die Kaltluft nachströmt“, merkt der Meteorologe an.

Im Südosten des Landes sei dann noch mit Schnellfall inklusive Glätte zu rechnen. Alles in allem und je nachdem, wie die Schneefallgebiete ziehen, erwartet der Wetter-Experte durchaus Neuschneemengen von zehn bis 20 Zentimetern. Und trotz zwischenzeitlich milderer Luft müsse man sich in Deutschland unverändert auf frostige bis eisige Nächte einstellen. Laut Panke würde am Wochenende „mit neuem Hoch eine durchgreifende Wetterberuhigung“ nahen. „Damit wird es öfter wieder sternenklar, mit Tiefstwerten unter -10 Grad über den schneebedeckten Flächen“, sagt der Meteorologe.

Wie das Wetter in Deutschland in den kommenden Tagen werden soll

Laut Prognose von wetter.net könnte sich das Wetter in Deutschland in nächster Zeit wie folgt gestalten:

Mittwoch, 14. Dezember : -3 bis +4 Grad, im Süden viele Wolken und immer wieder Schneefall, sonst meist ein Mix aus Sonne und Wolken

: -3 bis +4 Grad, im Süden viele Wolken und immer wieder Schneefall, sonst meist ein Mix aus Sonne und Wolken Donnerstag, 15. Dezember : -3 bis +3 Grad, im Süden weiterer Schnee, sonst nur einzelne Schneeschauer

: -3 bis +3 Grad, im Süden weiterer Schnee, sonst nur einzelne Schneeschauer Freitag, 16. Dezember : -5 bis +1 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schneeschauer

: -5 bis +1 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, einzelne Schneeschauer Samstag, 17. Dezember : -5 bis +1 Grad, durchwachsen, immer wieder mal Sonne und Wolken

: -5 bis +1 Grad, durchwachsen, immer wieder mal Sonne und Wolken Sonntag, 18. Dezember : -4 bis +2 Grad, aus Südwesten Schnee und Eisregen, Milderung zum Abend

: -4 bis +2 Grad, aus Südwesten Schnee und Eisregen, Milderung zum Abend Montag, 19. Dezember : 1 bis 7 Grad, deutlich milder, viele Wolken, immer wieder Regen und viel Wind

: 1 bis 7 Grad, deutlich milder, viele Wolken, immer wieder Regen und viel Wind Dienstag, 20. Dezember : 5 bis 12 Grad, durchwachsen, immer wieder Regen und windig

: 5 bis 12 Grad, durchwachsen, immer wieder Regen und windig Mittwoch, 21. Dezember: 2 bis 5 Grad, wieder kälter, in den Mittelgebirgen Schnee.

Kann „richtig glatt werden“: Meteorologe Dominik Jung warnt vor Glatteis in sechs Bundesländern

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Mittwoch vor Glatteis. Vor allem im Südwesten sei in der Früh mit „Schnee und Eisregen“ zu rechnen. Auf den Straßen würde es „richtig glatt werden“, das gelte im Speziellen für Baden-Württemberg, Bayern, das Saarland, Teile von Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, heißt es von Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Dem kann der Klimatologe Karsten Brandt von Donnerwetter.de nur beipflichten. „Über Süddeutschland schiebt sich warme Luft rein, die am Mittwoch für warme Luft bis rauf nach Mannheim, Karlsruhe an den Neckar und die Donau bringt. Hier bei ein bis zwei Grad plus mit Eisregen und Schneeregen“, heißt es von ihm. Laut Brandt müssten alle, „die am Mittwoch in Richtung Bayern oder Baden-Württemberg unterwegs sind“, mit „erheblichen Beeinträchtigungen im Straßen- und Bahnverkehr rechnen“. Währenddessen sehen sich Bremen und Niedersachsen mit Dauerfrost und einer Polarpeitsche konfrontiert.