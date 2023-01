Wetter in Baden-Württemberg: Schnee, Graupel und Sturm zu Wochenbeginn

Von: Marten Kopf

Die Woche beginnt stürmisch – und bringt jede Menge Niederschlag mit sich. Wetterexperten warnen vor Witterungsverhältnissen, bei denen man lieber zuhause bleiben würde. Erfahren Sie hier die Aussichten:

Baden-Württemberg - Ungemütlich ist kein Ausdruck für das, was die Wetterexperten für die kommende Woche prophezeien. Es ist, als hätte jemand den Frühjahrsputz bestellt. Von Schnee über Graupel- und Regenschauer, bis hin zu stürmischen Böen wird einmal das komplette Programm aufgefahren.

HEIDELBERG24 berichtet, wo das Wetter in Baden-Württemberg ab Montag (30. Januar) geradezu apokalyptisch wird.

Bei solchen Aussichten will man lieber gar nicht das Haus verlassen: Gleich am Montag kündigt sich der Februar mit viel Niederschlag und starken Böen an.