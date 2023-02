Wetter in Baden-Württemberg: Es wird immer freundlicher

Von: Teresa Knoll

Der Februar hat sich bisher von seiner kalten Seite gezeigt, doch das Wetter in Baden-Württemberg könnte langsam wieder frühlingshafter werden. Lesen Sie hier mehr:

In den letzten Wochen war das Wetter so wechselhaft, wie man es sonst dem April nachsagt. Das neue Jahr begann viel zu warm, im Februar wurde dann vor einem „arktischen Winter“ gewarnt. Allerdings schien es dann wieder wärmer zu werden und nach einem Kälteeinbruch kommt jetzt wohl doch der Frühling.

HEIDELBERG24 verrät, wo wir uns noch auf Sturm einstellen und wann es Sonnenstunden in Baden-Württemberg gibt.

Im Laufe der Woche gibt es immer mehr Sonnenstunden, allerdings bleibt es nachts noch immer winterlich kalt. Durch den Wind sind die gefühlten Temperaturen kälter als die tatsächlichen, wie der Experte von wetter.com erklärt. (resa)