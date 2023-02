Wetter-Experte mit düsterer Prognose: Dürre-Sommer droht

Von: Jonah Reule

Vielen Gewässern, auch in NRW, könnte im Sommer 2023 die große Dürre drohen. © Achtion Pictures/Imago

Der Winter war in NRW viel zu warm. Ein Meteorologe befürchtet nun einen „Dürre-Sommer“ in manchen Regionen.

Köln – Der Winter war in diesem Jahr laut Meteorologen zu warm. Im Schnitt lag die Temperatur fast drei Grad höher, als sonst in den Wintermonaten üblich. Auch in NRW war es wärmer als sonst. Und die Niederschläge fielen im Winter vielerorts geringer aus. Laut dem Meteorologen Dominik Jung könnte die Trockenheit für einen „Dürre-Sommer“ sorgen. Der März startet laut Prognosen ebenfalls trocken.

24RHEIN informiert, wie Meteorologen den Winter einschätzen, und wie das NRW-Wetter in den kommenden Tagen werden soll. (jr)