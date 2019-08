„Totale Fehleinschätzung“: Wetter-Experte mit gewagter Prophezeiung für Rest-Sommer

In #Italien geht es in den kommenden 10 Tagen ebenfalls mit keinem beständigen Sommerwetter weiter. Besonders im Norden und in der Mitte des Landes wird es immer wieder zu #Schauern und #Gewittern kommen. Auch im Süden kann es zeitweise nass werden. https://t.co/svI6C30TRB /CG