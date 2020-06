Seltenes Wetter-Phänomen über Berlin - Aufnahmen wie aus dem Film „Independence Day“

Was rollt da auf uns zu? Das mag sich so mancher Berliner sorgenvoll gefragt haben, als er am Samstag das seltene Phänomen am Himmel entdeckte.

Am Samstag zogen Unwetter in Deutschland auf, der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor gewarnt.

Auch die Hauptstadt Berlin war von der Wetterlage* betroffen.

Dabei gab es ein seltenes Wolken-Phänomen zu beobachten.

Berlin - Kennen Sie noch die legendären Szenen aus dem Film Independence Day? Genau, den Science-Fiction-Schocker von Roland Emmerich aus dem Jahr 1996. Dutzende außerirdische Raumschiffe lösen sich vom Mutterschiff und schweben als riesige Untertassen über die Metropolen der Erde. Sie werfen gigantische Schatten auf die Großstädte. Eine bedrohliche Atmosphäre - und tatsächlich sind die Aliens nicht zum friedlichen Kennenlernen gekommen.

Wetter-Phänomen über Berlin: Fotos und Aufnahmen tauchen nach Unwetter im Netz auf

So mancher fühlte sich in Berlin am Samstag an diese Szene erinnert - und gruselte sich etwas. „Wenn da nicht ein Raumschiff drinsteckt“, kommentierte dementsprechend ein Twitter-Nutzer die Aufnahmen, die von einer Wetter-Station in Berlin-Dahlem gepostet wurden. Eine wuchtige Wolke hatte sich über der Hauptstadt positioniert.

Spektakuläre Aufnahmen aus Friedrichshain: Einer sogenannte #Rollcloud hat sich im Vorfeld der Gewitter gebildet.

Quelle: Christian Lüder via @Skywarn_DE #Gewitter #Berlin /GP pic.twitter.com/3vfm1GBM2i — Wetter Berlin Dahlem (@wind_berlin) June 13, 2020

Noch düsterer wirkt die Szenerie auf anderen Fotos, die im Netz auftauchten. Hier rollt die Extrem-Wolke auf Kreuzburg zu:

Oder auch hier:

Und besonders auch in diesem Kurzclip ist die Wolken-Walze beeindruckend zu sehen:

Unwetter über Berlin: Das steckt wirklich hinter dem Wolken-Phänomen

Nun gut, aber was steckt denn nun hinter diesem Phänomen? Es handelt sich um eine sogenannte Roll Cloud (“Rollwolke). Einer Wolke in Form einer Böenwalze, die bei Gewitter-Wetter auftreten kann. Für Beobachter, wie hier in Berlin, sieht es tatsächlich so aus, als würde die Wolke auf sie zurollen und sich dabei um eine horizontale Achse drehen. Bei uns ist diese Wolkenart sehr selten, regelmäßiger kann man sie als berühmte Morning Glory Cloud am nordaustralischen Golf von Carpentaria bestaunen.

Video: Seltenes Wetterphänomen „Rollcloud“

Die Welt ist derweil auch in Berlin nicht untergegangen. Die Hauptstadt-Feuerwehr meldet nach dem Unwetter* lediglich einen einzigen überschwemmten Keller und vereinzelte umgestürzte Bäume. Außerdem führte ein Blitzeinschlag zu Einschränkungen bei der S-Bahn. Insgesamt also glücklicherweise alles sehr harmlos. Umso mehr Spaß macht nun im Nachhinein das Betrachten der faszinierenden Aufnahmen.

Dagegen schlug das Unwetter in Bayern etwas heftiger zu. Im oberbayerischen Grainau mussten sogar 200 Menschen evakuiert werden.

