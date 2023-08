„Großer Knall“ markiert Ende des Sommers: Unwetter zieht nach Hitzewelle über Deutschland hinweg

Von: Kai Hartwig

Die Hitzeperiode lässt nach und ein Wetterumschwung steht Deutschland bevor. Es drohen Unwetter und die Wetterlage könnte sich weiter verschlechtern.

München - Nach mehreren Tagen extremer Hitze mit Temperaturen jenseits der 30 Grad, vollzieht das Wetter eine radikale Wendung. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Die Menschen in Deutschland müssen sich auf einen drastischen Temperaturabfall einstellen. Dieser geht einher mit einer herannahenden Unwetterfront. Oder wie Dominik Jung, Meteorologe bei Wetter.net, es formuliert: „Am Freitag kommt aus Westen der große Knall zu uns gezogen.“

Wetter in Deutscher: „Großer Knall“ markiert Ende des Sommers – Unwetter folgen auf Hitzewelle

Die ersten Anzeichen dafür waren bereits am Donnerstagabend (24. August) im Süden zu spüren. Vor allem in Bayern verursachten heftige Unwetter zahlreiche umgestürzte Bäume und blockierte Bahnlinien und Straßen. Ein Campingplatz in Lindau am Bodensee wurde besonders hart getroffen. Dort stürzten mehrere Bäume um, sechs Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Aus Sicherheitsgründen mussten die Behörden den Platz räumen und etwa 900 Camper über Nacht in der Inselhalle unterbringen.

Auch am Freitag (25. August) wird es in großen Teilen Deutschlands sehr stürmisch. „Ein Wetterwechsel steht an, vor allen Dingen ein Luftmassenwechsel“, kündigte Wetterexperte Jung bei Wetter.net an: „Die schwüle und warme Luftmasse aus der Landesmitte und dem Süden wird langsam vertrieben. Das geht natürlich nicht ohne Gewitter vonstatten.“

Ein Blitz zuckt bei einem Gewitter am nächtlichen Himmel bei Ellwangen. Auch am Freitag sind Unwetter vorhergesagt. © Alexander Wolf/dpa

„Unwetterartige Gewitter“ in Süddeutschland mit Hagel und schweren Sturmböen

Laut der Prognose des Portals entwickeln sich am Freitag von Westen her „verbreitet Schauer und Gewitter“. Obwohl die Wettervorhersage für den Westen am Vormittag und für die Osthälfte am Nachmittag „meist freundlich bei harmlosen Wolkenfeldern und Sonnenschein“ lautet, ändert sich dies komplett zum Abend hin: Dann sind „im Alpenvorland sowie in den östlichen Bundesländern vermehrt Schauer und Gewitter“ zu befürchten.

Während der Nordwesten verschont bleibt, muss im Süden am Abend mit „unwetterartige Gewittern“ gerechnet werden. Diese bringen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Bayern Regen, Hagel und schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von etwa 100 Kilometern pro Stunde mit sich. Der DWD erwartet, dass diese Wetterlage in Bayern auch in der Nacht zum Samstag anhält. Die Temperaturen in Deutschland variieren laut Wetter.net am Freitag: Im Westen und Norden sinken sie tagsüber auf 20 bis 24 Grad, während in Niederbayern, Franken und den östlichen Bundesländern nochmals schwüle 30 bis 33 Grad erreicht werden.

Wetter in Deutschland: Am Wochenende kühlt es weiter ab, der Wochenstart bringt einen Temperatursturz

In ganz Deutschland wird es dann ab Samstag (26. August) spürbar kühler. Bei gerade einmal 20 bis 25 Grad liegen die Temperaturen nach Angaben von Wetter.net. Dabei kann es an der Nordsee, im Emsland sowie im Alpenvorland zu Regenschauern kommen. Im Rest des Landes soll es bei lockerer Bewölkung trocken bleiben. Noch kälter wird dann der Sonntag (27. August), im Westen sind 20 bis 23 Grad zu erwarten, höchstens 20 Grad in Süddeutschland und an der Küste. Nur der Osten kann auf milde 25 Grad hoffen. Im Verlauf des Tages können im Nordwesten Schauer und kurze Gewitter auftreten.

Auch die neue Woche beginnt kühl und wechselhaft, insbesondere in Bayern und Baden-Württemberg kommt es teilweise zu einem Temperatursturz. Der Montag (28. August) bringt laut Wetterexperte Jung im Südosten „gerade einmal 12, 13 Grad Höchsttemperatur“. Der Hochsommer dürfte somit vorbei sein. (kh)

