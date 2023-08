Wetter-Chaos in Deutschland: Überschwemmungen fluten U-Bahn-Station und spülen Fäkalien durch Straßen

Von: Kai Hartwig

Teilen

Zahlreiche Unwetter mit Starkregen und Hagel sorgen in Deutschland für Überschwemmungen. In Frankfurt sorgen Wassermassen für Probleme am Flughafen. Anderorts wird es eklig.

Kassel – In ganz Deutschland haben Unwetter für zahlreiche Überschwemmungen gesorgt. Das Wetter-Chaos verursachte vielerorts vollgelaufene Keller, auch Flüge fielen aus. Einige heftige Gewitter mit Hagel und Starkregen zeigten in Hessen ihre Wirkung. Wegen der Regenfälle über Frankfurt wurden am dortigen Flughafen Dutzende Flüge gestrichen.

Überschwemmungen in Deutschland: Wetter-Chaos setzt Betrieb an Frankfurter Flughafen aus

Ein Flughafensprecher gab an, dass sich am Mittwochabend (16. August) unter anderem auf dem Vorfeld große Wassermengen gesammelt hätten. Daher mussten zahlreiche Flüge gestrichen werden oder konnten nicht rechtzeitig abheben bzw. wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet. Für mehr als zwei Stunden wurde die Bodenabfertigung am Flughafen in Frankfurt gänzlich eingestellt, wie ein Sprecher sagte. Nach ersten Schätzungen des Frankfurter Flughafens war eine Passagierzahl im vierstelligen Bereich von den Problemen betroffen.

Die Feuerwehren im Rhein-Main-Gebiet meldeten am Donnerstag (17. August) Hunderte Einsätze wegen umgeknickter Bäume und Überschwemmungen. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht. In Frankfurt sprach die Feuerwehr am Donnerstagmorgen von etwa 400 Einsätzen in Zusammenhang mit dem Gewitter. Neben vielen vollgelaufenen Kellern habe es auch einen Wassereinbruch am Südbahnhof gegeben.

U-Bahn-Station in Frankfurt von Wassermassen überflutet – Video zeigt Ausmaß

Die Polizei in Offenbach vermeldete 30 Einsätze, dabei ging es um Bäume auf Fahrbahnen und einen Erdrutsch auf einer Landstraße in Jossgrund (Main-Kinzig-Kreis). „Bei zwei Einsatzstellen wurden Personen aus ihrem Pkw befreit“, teilte die Feuerwehr mit.

Südlicher, im Kreis Darmstadt-Dieburg, registrierte die Zentrale Leitstelle zwischen Mittwoch 20.45 Uhr und Donnerstag 8.00 Uhr 520 Hilfeersuchen aus der Bevölkerung. In Ost- und Südhessen sprach die Polizei unter anderem von herausgedrückten Gullydeckeln und Bäumen auf Straßen. In Alsfeld schlug in der Nacht zu Donnerstag ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein, es entstand ein Schaden von geschätzt etwa 10.000 Euro, wie die Polizei in Fulda am Morgen mitteilte.

Am Südbahnhof Frankfurt hat das Unwetter Schäden angerichtet. © Screenshot/Twitter

Überschwemmungen haben unappetitlichen Folgen: Fäkalien und Klopapier schwimmen durch Erfurt

Ein schweres Gewitter mit starkem Regen ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden durch einige Städte des Ruhrgebiets gezogen. In Gelsenkirchen waren zahlreiche Straßen, Keller und tieferliegende Wohnbereiche in kürzester Zeit überflutet, wie die Feuerwehr mitteilte. Bäume seien unter anderem auf Fahrzeuge gestürzt. In mehreren Autobahnunterführungen hätten Rettungskräfte Menschen aus ihren Fahrzeugen geholt. Einige Straßen waren teilweise nur noch mit Schlauchbooten zu passieren.

Heftige Regenfälle haben in Gelsenkirchen eine Straße im Stadtteil Schalke überflutet. © Feuerwehr Gelsenkirchen/dpa

Umliegende Städte in Nordrhein-Westfalen waren ebenfalls betroffen: So sei die Feuerwehr etwa in Essen in der Nacht mit allen Kräften unterwegs gewesen, um rund 90 unwetterbedingte Einsätze zu bewältigen, sagte ein Sprecher. Gullydeckel hielten dem Wasserdruck in der Kanalisation nicht stand und seien „regelrecht aus der Straßendecke katapultiert“ worden, wie die Feuerwehr mitteilte.

In Thüringen richtete das Unwetter ebenfalls großen Schaden an. In der Landeshauptstadt Erfurt musste die örtliche Feuerwehr zu 200 Einsätzen ausrücken. Durch den Starkregen wurden hier auch Abwassersysteme zum Überlaufen gebracht – mit unappetitlichen Folgen: Laut Bild.de sorgte dies dafür, dass auch Fäkalien und Klopapier durch die Erfurter Straßen schwammen. (kh mit dpa)