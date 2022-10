Wetter in Deutschland: Sommer–Temperaturen geknackt! Überraschende Werte in gleich mehreren Regionen

Von: Jennifer Lanzinger

Kastanien lösen sich bei herbstlichem Wetter aus der Fruchthülle. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Das Wetter zeigt sich aktuell von seiner besten Seite, am Montag wurden an gleich mehreren Orten Top-Werte geknackt. Doch von langer Dauer ist das Sommer-Intermezzo nicht.

Stuttgart - Dass der Sommer noch einmal so ein Comeback hinlegen würde, damit dürften die wenigsten gerechnet haben. Ob Eis essen, spazieren gehen oder Sonnenbaden: am Montag, 17. Oktober 2022, zeigte sich der Sommer noch einmal kurz mit traumhaften Temperaturen. Die Aussichten für die nächsten Tage sind jedoch nicht ganz so warm. Vom Winter fehlt jedoch noch lange jede Spur, eine aktuelle Winter-Prognose gibt es natürlich trotzdem.

Wetter in Deutschland: Sommertag in zahlreichen Regionen

Ein richtiger Sommertag war das am Montag. Als solchen bezeichnen Meteorologen Tage, an denen die Temperatur die 25-Grad-Marke knackt. So geschah es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart an zehn Messstationen im Südwesten. An der Spitze habe mit 26,1 Grad die Gemeinde Ohlsbach gelegen, gefolgt von Lahr (beide Ortenaukreis) mit 25,9 Grad. Am Stuttgarter Schnarrenberg seien 25,6 Grad gemessen worden.

Das seien aber nicht die Tageshöchstwerte, sagte ein Sprecher am Abend - die wurden mit fast 27 Grad in Orten in Thüringen und Sachsen-Anhalt erreicht. Auch habe es in Baden-Württemberg in früheren Jahren schon mal höhere Temperaturen im Oktober gegeben. „Wir haben einen außergewöhnlichen Tag heute“, hatte ein Fachmann des Wetterdienstes am Nachmittag gesagt. Gerade für die zweite Oktoberhälfte seien solche Temperaturen ungewöhnlich.

Sommer-Intermezzo muss Schauern oder gar Gewittern weichen - milde Temperaturen bleiben

An die sommerlichen Temperaturen gewöhnen sollten sich die Menschen in Deutschland allerdings nicht, das Intermezzo ist nämlich nur von kurzer Dauer. In den kommenden Tagen soll es mit Temperaturen um die 20 Grad zwar recht mild bleiben, aber eben nicht mehr ganz so warm wie am Montag. Zudem erwarten die Meteorologen schon ab diesem Dienstag mancherorts Schauer oder gar Gewitter. Doch für die Rechnungen sollte sich das aktuelle Wetter trotzdem lohnen, ein Wetter-Experte spricht nämlich von Energiesparwetter bis in den November hinein.

